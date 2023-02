Home

13 Febbraio 2023

63enne investita nel parcheggio del supermercato

Livorno 13 febbraio 2023 – 63enne investita nel parcheggio del supermercato

Un incidente si è verificato intorno alle 11:30 di ieri, 12 febbraio, nel parcheggio dell’Eurospin di viale Ippolito Nievo a Livorno.

Una donna di 63 anni è stata investita da un’auto in manovra. Fortunatamente, non sarebbero gravi le sue condizioni.

I volontari della Misericordia di Livorno sono intervenuti immediatamente sul posto, insieme al medico del 118, per soccorrere la donna, che lamentava forti dolori.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso per ulteriori cure.

