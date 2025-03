Home

67 posti di lavoro a rischio nella movimentazione auto a Collesalvetti. L’allarme della Cgil

8 Marzo 2025

“Per i 67 dipendenti della HcLog il prossimo 31 marzo potrebbe essere purtroppo l’ultimo giorno di lavoro. L’azienda che presso il piazzale Faldo di Collesalvetti gestisce in appalto per Autotrade & Logistics il servizio di movimentazione auto ha infatti comunicato l’intenzione di procedere alla risoluzione del contratto, questo perché a causa delle difficoltà economiche del committente non starebbe più percependo quanto dovuto.

La conseguenza è che HcLog si trova da mesi in grosse difficoltà nel pagare gli stipendi ai suoi dipendenti (a partire dalla fine del 2024 è infatti stata resa necessaria l’attivazione del fondo di integrazione salariale).

A partire dall’inizio del 2025 la gestione del Faldo sarebbe dovuta passare da Autotrade & Logistics ad una nuova proprietà ma a quanto si apprende il passaggio non si sarebbe ancora concretizzato.

È proprio questa incertezza che pesa come un macigno sulla testa dei 67 dipendenti della HcLog. Venendo meno l’appalto di Autotrade & Logistics o di una nuova proprietà, HcLog rischia di rimanere senza lavoro, con tutto ciò che di negativo ne consegue nei confronti dei 67 suoi dipendenti operativi fino a oggi presso al Faldo: una parte di questi addetti rischia infatti di essere trasferito in altre città mentre un’altra parte rischia di perdere il posto di lavoro.

Invitiamo pertanto le istituzioni a vigilare sulla situazione e a fare tutto il possibile a difesa dell’occupazione e dei diritti ei lavoratori.” E’ quanto dichiara il sindacato Filt-Cgil provincia di Livorno