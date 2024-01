Home

Cronaca

671 è il numero magico della Befana Ribelle, i ringraziamenti delle Rebels Girls

Cronaca

6 Gennaio 2024

671 è il numero magico della Befana Ribelle, i ringraziamenti delle Rebels Girls

Livorno 6 gennaio 2024 – 671 è il numero magico della Befana Ribelle, i ringraziamenti delle Rebels Girls

La Befana Ribelle, è terminata con la consegna delle calze per i bambini da parte delle Rebels Girls Pielle. Quest’anno grazie all’encomiabile impegno delle Rebels Girls è stato raggiunto un nuovo record con ben 671 calze realizzate

Le ragazze ribelli al termine della Befana Ribelle ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa e permesso di regalare un sorriso ai bambini:

Anno nuovo, nuovo record con ben 671 calze realizzate.

Le calze sono state donate ai bambini di Livorno tramite il reparto di Pediatria di Livorno, Appartenenza Labronica , Fondazione Caritas Livorno , Chiesa di Borgo Cappuccini e l’associazione Kyra Bartoli.

Questo splendido risultato è frutto di un incessante impegno da parte di tutti.

Vogliamo ringraziare (in ordine puramente casuale), ROMEI AUTO ed i LEONI AMARANTO Us Livorno Basket che si sono fatti carico della raccolta; Bonatti Carta Store per il materiale con il quale abbiamo confezionato le calze; Conad Livorno Via Fagiuoli che ci ha donato un piccolo regalo che i bambini troveranno all’interno.

Grazie ovviamente a TUTTI I TIFOSI E NON PER GLI OLTRE 135 kg di chicchi donati e grazie a Tutta la Curva Sud per l’immenso supporto

Ma il principale, affettuoso e meritato grazie va a tutte le Befane Ribelli che hanno portato avanti questa fantastica iniziativa, con sacrificio, impegno e dedizione.

Grazie, grazie 671 volte grazie!!!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin