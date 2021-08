Home

19 Agosto 2021

7 livornesi al campionato italiano giovanile di scacchi

Livorno 19 agosto 2021

Partecipazione record della scuola di scacchi livornese al campionato italiano individuale giovanile.

Ben 7 allievi della scuola intitolata a Carlo Falciani parteciperanno alla finale del campionato che si svolgerà dal 22 al 28 agosto a Salsomaggiore Terme

Alla finale partecipano ben 639 giocatori provenienti da tutta Italia, numero veramente ragguardevole in tempi di pandemia.

I giocatori, tutti tesserati di ASD Livorno scacchi, sono:

Raul Barbetti, classe 2005 che parteciperà al torneo under 16; Ettore Lensi, classe 2009 che parteciperà al torneo under 12; Greta Viti, classe 2010 che parteciperà al torneo under 12 femminile; Ettore Sassi, classe 2011 e Filippo Buonagurio, Matteo Masi, Edoardo Fulgentini, tutti classe 2012 che parteciperanno al torneo under 10.

A parte i titolati Barbetti e Sassi per tutti gli altri è la prima partecipazione ad una finale nazionale.

Grande soddisfazione per il presidente della società Andrea Raiano e per i tecnici e istruttori federali Maurizio Soventi e Ennio Politi che in questi anni hanno ottenuto grandi risultati e una presenza costante di allievi alla scuola se si eccettua il durissimo periodo della pandemia.

Ricordiamo che la scuola federale, aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, riaprirà sabato 18 settembre al Museo di storia naturale e al circolo ARCI Carli di Salviano con orari che saranno definiti a breve.

La Federazione scacchistica italiana, una delle federazioni sportive che hanno meglio resistito in tempo di pandemia, fornirà tutti i dati in tempo reale sul suo sito istituzionale.

