8 gennaio 2020

7 mesi per un elettroencefalogramma, Biasci (Lega): “Anno nuovo, ma problemi vecchi”

Cecina 8 gennaio 2020 – Roberto Biasci consigliere regionale Lega: “Ci sembra abbastanza sintomatico di come il problema delle liste d’attesa in Sanità sia ben lungi dall’essere risolto-afferma Roberto Biasci, Consigliere regionale della Lega-analizzando quanto accaduto ad un cittadino di Rosignano che dovendosi sottoporre ad un elettroencefalogramma, debba attendere più di sette mesi per poterlo effettuare.”

“Un tempo davvero eccessivo-prosegue il Consigliere-che creerà non pochi problemi al protagonista di questa vicenda, colpevolmente molto simile ad altre.”

“Com’è possibile-precisa l’esponente leghista-costringere una persona a dover aspettare così tanti mesi per un esame medico?

Non riteniamo, inoltre, per niente giustificabile il fatto che al settantenne rosignanese, gli avessero proposto, con minimi tempi d’attesa, di fare la visita a Portoferraio, considerato che la trasferta sarebbe stata oltremodo dispendiosa.”

“Insomma-conclude Roberto Biasci-è proprio il caso di dire che, purtroppo, per la Sanità toscana, anno nuovo, ma problemi vecchi…”