7 ragazzi creano disordini in uno stabilimento, scattano divieto di ritorno e 6 daspo “Willy”

17 Agosto 2022

IL QUESTORE DI LIVORNO ADOTTA UN DIVIETO DI RITORNO NEL COMUNE DI BIBBONA E 6 DASPO “WILLY” NEI CONFRONTI DI RAGAZZI CHE HANNO CREATO DISORDINI PRESSO IL BAGNO VENERE DI MARINA DI BIBBONA.

Livorno 17 agosto 2022

Alle 10.00 del mattino del 25 luglio u.s., un gruppo di ragazzi scavalca la recinzione dei Bagni Venere Marina di Bibbona ed occupa gli ombrelloni e le sdraio dello stabilimento.

I bagnini invitano i giovani ad allontanarsi perché le strutture sono riservate ai clienti, ma come risposta; sono aggrediti con lancio di sedie ed ombrelloni ed uno di essi riporta lesioni. Inoltre anche la titolare dello stabilimento, per chiede loro di andare via, viene minacciata.

Le indagini degli agenti del Commissariato di Piombino hanno portato all’individuazione dei 7 responsabili, provenienti dalla provincia di Firenze; di cui un solo maggiorenne e 6 minorenni, alcuni dei quali già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio commessi con violenza, che affronteranno il procedimento penale per i reati a loro contestati.

Il Questore di Livorno nell’esercizio della potestà che gli compete quale Autorità di Pubblica Sicurezza ha:

emesso per il diciottenne il di divieto di ritorno nel comune di Bibbona per tre anni;

nei confronti dei 6 minori ha adottato il “daspo willy”, il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento al Bagno Venere ed altri pubblici esercizi ubicati nelle immediate vicinanze, per durate da uno a due anni, in relazione alla posizione di ciascuno degli autori delle condotte illecite.

Le misure adottate si basano sul presupposto della pericolosità sociale che si evince dalle specifiche e gravi modalità dei fatti caratterizzati dall’agire del “gruppo”; facendosi forza l’un con l’altro in relazione al numero di aggressori e con un’escalation di violenza sulle cose e persone, che hanno creato disordini e suscitato particolare allarme sociale, nel contesto di un pubblico esercizio particolarmente affollato nella stagione estiva, con il pericolo di degenerare in ulteriori conseguenze e coinvolgere altri frequentatori del bagno, rendendo necessario l’invio di pattuglie delle Forze di Polizia.

Inoltre, per i minori, il divieto persegue l’obiettivo del recupero sotto il profilo normativo ed educativo attraverso uno strumento che prevenga la reiterazione di simili condotte ed impedisca – a tutela degli stessi- ulteriori e ben più gravi esiti.

