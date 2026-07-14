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Cronaca

7 televisori donati dal Liceo Enriques alla Nefrologia in memoria del professor Cesare Luschi

Cronaca

14 Luglio 2026

7 televisori donati dal Liceo Enriques alla Nefrologia in memoria del professor Cesare Luschi

LIVORNO, 14 luglio 2026

Questa mattina sette nuovi televisori destinati al reparto di Nefrologia e Dialisi sono stati donati dal Liceo Scientifico “Federigo Enriques” in memoria del professor Cesare Luschi, scomparso nei mesi scorsi all’età di 56 anni.

Alla cerimonia erano presenti il direttore del Presidio Ospedaliero di Livorno, Spartaco Mencaroni, la direttrice della Nefrologia e Dialisi di Livorno, Valentina Batini, le professoresse Leila Milani e Veronica Fiorillo, promotrici della raccolta fondi a nome del dirigente scolastico Ersilio Castorina e dell’intera comunità scolastica del Liceo Enriques, oltre alla coordinatrice infermieristica facente funzione della struttura, Simona Ferrigni, insieme ai professionisti del reparto.

I sette televisori saranno utilizzati dai pazienti che effettuano il trattamento dialitico, contribuendo a rendere più confortevoli le lunghe ore trascorse in ospedale durante le sedute.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Liceo Enriques per questa significativa donazione – sottolinea Spartaco Mencaroni, direttore del Presidio Ospedaliero di Livorno –. Ogni gesto di solidarietà rappresenta un sostegno concreto per i nostri servizi, ma assume un valore ancora più profondo quando nasce dal desiderio di mantenere vivo il ricordo di una persona stimata. La vicinanza della comunità al nostro ospedale è un patrimonio prezioso che testimonia sensibilità e attenzione verso chi affronta percorsi di cura complessi”.

La direttrice della Nefrologia e Dialisi, Valentina Batini, ha evidenziato il significato della donazione per i pazienti: “Per chi è costretto alla dialisi, il trattamento occupa una parte importante della propria esistenza: in molti casi si può dire che trascorra in ospedale quasi un terzo della propria vita. Disporre di una televisione durante la seduta significa rendere quel tempo più leggero e più sopportabile. Cesare Luschi è stato un paziente che ha lasciato un ricordo speciale in tutto il personale della struttura: era una persona esemplare, che ricordiamo utilizzare le ore di dialisi per correggere i compiti dei suoi studenti. Il suo ricordo continua a vivere anche attraverso questo bellissimo gesto”.

A nome del dirigente scolastico Ersilio Castorina e dell’intera comunità del Liceo Enriques, le professoresse Leila Milani e Veronica Fiorillo hanno ricordato il collega: “Cesare è stato un collega, un carissimo amico e un punto di riferimento per tutti noi. Ha rappresentato un esempio di dedizione alla scuola, ai ragazzi e alla vita, affrontando con straordinaria forza anche la malattia. Abbiamo voluto promuovere questa raccolta fondi perché il suo ricordo possa continuare a trasformarsi in un gesto di attenzione verso chi oggi vive la stessa esperienza. Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa donazione”.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche un precedente gesto di solidarietà dedicato al professor Luschi: nell’ottobre scorso la classe 3ª C dell’anno scolastico 2025/2026 aveva infatti donato al reparto una carrozzina, contribuendo a mantenere vivo il ricordo del docente attraverso un aiuto concreto per i pazienti della struttura.