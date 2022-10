Home

31 Ottobre 2022

70 chili di rifiuti tolti da Mr Green e gli Acchiapparifiuti da via dei Pelaghi

Livorno 31 ottobre 2022

Continua l’opera di pulizia a Salviano di Mr Green e degli Acchiapparifiuti. Questa volta Francesco (Mr green) con le volontarie di Acchiapparifiuti Giuliana, Valentina e Antonella hanno tolto dalla strada 70,60 chili di rifiuti abbandonati da incivili nel fossato del parcheggio di via dei Pelaghi

12 sacchi pieni di rifiuti più altri ingombranti che non entravano nei sacchi (come si vede dalla foto). Tra gli “oggetti rinvenuti” un pneumatico di auto e sedie in ferro e in plastica

La cattiva usanza di gettare per strada i rifiuti non finisce mai, c’è sempre qualcuno che continua a farlo incurante dell’ambiente e del decoro. Sarebbe l’ora di smettere di compiere certi atti e di comportarsi da persone civili.

Nelle immagini qui sotto i rifiuti raccolti, al termine delle foto, a dimostrazione di come la via venga sistematicamente usata a discarica, vi riproponiamo un video del 16 agosto 2022 che mostra

