72° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, consegnati in Prefettura i brevetti e i distintivi di onore

9 Ottobre 2022

Livorno 9 ottobre 2022 – 72° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, consegnati in Prefettura i brevetti e i distintivi di onore.

Questa mattina i saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo hanno ospitato la cerimonia di consegna dei brevetti e dei distintivi d’onore ai Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori, nell’ambito della 72° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

La consegna dei riconoscimenti, alla presenza delle Autorità civili e militari e dei familiari degli insigniti, è stata preceduta dalla lettura, da parte del Presidente dell’ANMIL di Livorno, Stefano Di Bartolomeo, dei messaggi che il Capo dello Stato e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno inviato al Presidente dell’ANMIL Onlus, Zoello Forni.

A seguire, gli interventi del neo eletto Senatore Manfredi Potenti, del Prefetto – che ha voluto mettere a disposizione i locali del Palazzo del Governo per questa importante ricorrenza, nuovamente celebrata con la solennità dovuta dopo le restrizioni attuate per il contrasto alla pandemia – e del Direttore Provinciale dell’INAIL, accomunati dal forte richiamo alla necessità di una costante e pressante attenzione al tema degli infortuni e delle malattie professionali, anche alla luce di dati che, sia a livello nazionale che provinciale, continuano a richiedere strategie e iniziative da parte di tutti gli attori coinvolti per ridurre sempre di più i rischi sui luoghi di lavoro.

La cerimonia in Prefettura è stata preceduta dalla deposizione di una corona di allora presso la lapide che commemora le vittime della tragedia del Moby Prince.

