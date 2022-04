Home

Cronaca

730, ai Caf CNA è già possibile prenotare l’appuntamento per il servizio di assistenza nella compilazione

Cronaca

12 Aprile 2022

730, ai Caf CNA è già possibile prenotare l’appuntamento per il servizio di assistenza nella compilazione

Al CAF CNA è già possibile prenotare l’appuntamento per il servizio di assistenza nella compilazione del Modello 730 della dichiarazione dei redditi, semplicemente scrivendo a segreteria@cnalivorno.it, oppure telefonando alla sede CNA allo 0586267111.

Il servizio è operativo in tutte le sedi CNA della provincia di Livorno, fra cui ovviamente la sede di Livorno in via Martin Luther King 21 e la sede di Collesalvetti in piazza Repubblica 4.

Possono rivolgersi al CAF CNA tutti i cittadini. Il CAF presta assistenza anche negli adempimenti IMU e nei contratti di locazione anche fra privati.

Anche il Patronato Epasa nelle sedi CNA è a disposizione di qualsiasi cittadino per i servizi a carattere previdenziale, pratiche di invalidità, successioni, calcolo ISEE, assegni unici, bonus sociali, pratiche licenziamento/disoccupazione ed altro.

Sempre per il cittadino sono a disposizione i servizi per la gestione dei rapporti di lavoro per badanti e colf e la possibilità di ottenere lo SPID, l’identità digitale.

“Anche quest’anno le novità introdotte per il modello 730 sono numerose – afferma il coordinatore dei servizi al cittadino di CNA Livorno Marco De Leonardo – e nonostante le semplificazioni introdotte sono in tanti a rivolgersi ai nostri uffici per avere assistenza nella compilazione. Negli anni abbiamo quindi sviluppato tutti i servizi di cui oggi i cittadini hanno bisogno per ottenere agevolazioni fiscali e certificazioni necessarie per i rapporti con enti ed istituzioni nella sfera del sociale e della previdenza”.

Per conoscere le sedi CNA nella provincia di Livorno cliccare sul link http://www.cnalivorno.it/cna-livorno-contatti/