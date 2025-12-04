Home

Cronaca

75 anni di Cisl, il sindacato festeggia con un convegno al Castello Pasquini

Cronaca

4 Dicembre 2025

75 anni di Cisl, il sindacato festeggia con un convegno al Castello Pasquini

Livorno 4 dicembre 2025 75 anni di Cisl, il sindacato festeggia con un convegno al Castello Pasquini

Celebrati i 75 anni della CISL con un bel convegno al Castello Pasquini

E’ stato veramente interessante il convegno organizzato, nella splendida location del Castello Pasquini di Castiglioncello, dalla Cisl d Livorno per celebrare al meglio i 75 anni della storica organizzazione sindacale.

Un percorso, quello della CISL, lungo 75 anni, benissimo illustrato dal Presidente della Fondazione Giulio Pastore, il Prof. Aldo Carera, che ha raccontato, in una sorta di apprezzatissima “lectio magistralis”, quanto fatto dal sindacato in questo così lungo periodo.

Al termine dell’applaudito intervento del Prof. Carera, spazio ad una altrettanto interessante tavola rotonda, nella quale le tante autorità presenti hanno commentato alcune delle parole chiave che hanno segnato il cammino dell’organizzazione sindacale nel suo apprezzato percorso.

Ed allora, dopo un breve introduzione della Prof.ssa Paola Colorà, della Segreteria UST di Livorno, ecco i contributi della Segretaria Regionale della CISL Toscana, Silvia Russo, che ha parlato di Formazione Sindacale e Partecipazione nelle istituzioni, di Francesca Marcucci, Membro della Giunta Camerale CCIIAA Livorno, che, in simbiosi con il suo ruolo, ha parlato di Impresa e di Sviluppo Economico, del Segretario della Cisl Livorno Filippo Giusti (Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende e Associazione) e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, Cristina Grieco, che ha analizzato i concetti di Formazione Professionale e Modernizzazione.

A chiudere una giornata interessante e ricca di spunti interessanti, l’apprezzato intervento del Segretario Nazionale della Cisl Mattia Pirulli.