3 Settembre 2022

77enne trovata in acqua con i vestiti addosso, salvata da dei subacquei

Livorno 3 settembre 2022 – 77enne trovata in acqua con i vestiti addosso, salvata da dei subacquei

Una donna di 77 anni è stata trovata in mare con i vestiti addosso in stato di incoscienza ed in ipotermia.

A trovare la donna è stato un gruppo di subacquei che appena notato il corpo in acqua, lo hanno immediatamente raggiunto e portato a riva

Sulla spiaggia di Calalonga ad Antignano è giunta l’ambulanza della Misericordia di Montenero con l’infermiere del 118. Dopo le prime cure del caso, la 77enne è stata trasportata nella shock room dell’ospedale in codice rosso shock room del pronto soccorso.

