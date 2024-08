Home

17 Agosto 2024

Livorno 17 agosto 2024 – 79^ Coppa del Mare, il resoconto della serata

La 79^ edizione della Coppa del Mare di é svolta davanti a 7.457

spettatori, una fila di appassionati e non composta in gran parte da

giovani e giovanissimi.

La corsa faro dell’ippica livornese ha visto il successo di Sopran

Pechino, vincitore l’anno passato del Gran Premio Città di Varese,

l’altro handicap estivo di grande tradizione. Il cavallo con la gonna

rossa di Bruno Grizzetti nel finale ha conquistato la vittoria

respingendo il pericolo finale di Wide Sea. Al terzo posto Caterpillar,

vincitore della Coppa 2022. In sella al vincitore un preciso Andrea

Mezzatesta.

Molto importante, anche in prospettiva di future collaborazioni, la

presenza di Faisal Al Rahmani, presidente dell’IFAHR che ha

sponsorizzato la corsa di Gruppo 2, la prima disputata nella storia del

Caprilli, per i Purosangue Arabo. Trionfo per il favoritissimo Altajani

VDC ben assecondato dal campione dei fantini italiani Dario Di Tocco.

Le due corse internazionali disputate sotto l’egida della FEGENTRI hanno

visto i successi della Svizzera Jenny Langhard su Mr Coalville mentre

nella corsa Junior riservata ai Pony ha vinto la svedese Novalie

Andersson su Qeentes.

Grande successo anche per i piccolissimi Pony che l’ASP La Speranza

utilizza per la pet therapy nelle case di riposo per anziani e nei

reparti di pediatria e dello stand AVIS Livorno che per il terzo anno

consecutivo ha promosso le donazioni di sangue e plasma, indispensabili

per una buona sanità.

Prossima giornata di corse, venerdì 23 agosto.

