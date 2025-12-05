Cronaca 5 Dicembre 2025

Livorno 5 dicembre 2025 8 dicembre, le modifiche alla raccolta rifiuti in alcuni quartieri

 

AAMPS conferma che nella festività di lunedì 8 dicembre 2025 il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri.

 

Ecco il dettaglio:

Area Livorno Nord

Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)

Area Ardenza – La Rosa

Non sono previste raccolte il lunedì

Area Sant’Jacopo-Marradi

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)

Area Vittoria-Stazione-Zola

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)

Area Livorno Est

Multimateriale: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)

Area Picchianti-Porta a Terra

Multimateriale: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)

Livorno Sud

Indifferenziato: servizio posticipato a lunedì 15/12 (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)

Area Pentagono

Non sono previste raccolte il lunedì

 

L’azienda specifica che:

-tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nell’area “Centro allargato” verranno regolarmente vuotate

-il Centro di raccolta “Livorno Sud” e il “Centro del riuso creativo” saranno chiusi (riapertura prevista martedì 9 dicembre)

-gli uffici amministrativi rimarranno chiusi (riapertura prevista martedì 9 dicembre).

