Livorno 5 dicembre 2025 8 dicembre, le modifiche alla raccolta rifiuti in alcuni quartieri
AAMPS conferma che nella festività di lunedì 8 dicembre 2025 il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri.
Ecco il dettaglio:
Area Livorno Nord
Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)
Area Ardenza – La Rosa
Non sono previste raccolte il lunedì
Area Sant’Jacopo-Marradi
Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)
Area Vittoria-Stazione-Zola
Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)
Area Livorno Est
Multimateriale: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)
Area Picchianti-Porta a Terra
Multimateriale: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)
Livorno Sud
Indifferenziato: servizio posticipato a lunedì 15/12 (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 6.00 di lunedì)
Area Pentagono
Non sono previste raccolte il lunedì
L’azienda specifica che:
-tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nell’area “Centro allargato” verranno regolarmente vuotate
-il Centro di raccolta “Livorno Sud” e il “Centro del riuso creativo” saranno chiusi (riapertura prevista martedì 9 dicembre)
-gli uffici amministrativi rimarranno chiusi (riapertura prevista martedì 9 dicembre).