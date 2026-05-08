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Cronaca

8 maggio, festa dellla mamma: oggi si celebra l’amore più grande del mondo

Cronaca

8 Maggio 2026

8 maggio, festa dellla mamma: oggi si celebra l’amore più grande del mondo

8 Maggio 2026 8 maggio, festa dellla mamma: oggi si celebra l’amore più grande del mondo

La Festa della Mamma è uno di quei momenti capaci di attraversare il tempo senza perdere significato. Una ricorrenza che, anno dopo anno, torna a ricordare il valore dell’amore materno, della cura quotidiana e di quel legame speciale che accompagna la vita di ogni persona sin dai primi passi. Anche quest’anno, l’8 maggio diventa l’occasione per dire semplicemente “grazie” a tutte le mamme: presenti, lontane, giovani, anziane, biologiche o adottive, a tutte quelle donne che con dedizione, forza e sensibilità rappresentano un punto di riferimento insostituibile.

La Festa della Mamma è celebrata in moltissimi Paesi del mondo, anche se con date differenti. In Italia la tradizione moderna si è consolidata soprattutto dagli anni Cinquanta. Inizialmente veniva festeggiata l’8 maggio, data che per molti anni è rimasta simbolicamente legata alla ricorrenza. Successivamente, la celebrazione è stata spostata alla seconda domenica di maggio, scelta che permette ancora oggi di vivere la festa in un giorno festivo e condividere più facilmente momenti in famiglia.

Le origini di questa giornata, però, affondano le radici molto più lontano nel tempo. Già nelle civiltà antiche esistevano celebrazioni dedicate alla fertilità e alla figura materna. Greci e Romani organizzavano feste in onore delle divinità femminili considerate simbolo di vita e rinascita. In epoca moderna, invece, la ricorrenza ha assunto un significato più personale e familiare.

La versione contemporanea della Festa della Mamma nasce agli inizi del Novecento negli Stati Uniti grazie all’impegno di Anna Jarvis, che volle istituire una giornata dedicata a tutte le madri in memoria della propria. Nel 1914 il presidente Woodrow Wilson ufficializzò la festa, che nel tempo si diffuse rapidamente in molti altri Paesi.

In Italia una delle prime celebrazioni ufficiali si svolse nel 1957 ad Assisi, grazie all’iniziativa di don Otello Migliosi, mentre parallelamente si sviluppavano anche iniziative di carattere civile e commerciale che contribuirono a rendere popolare la ricorrenza in tutta la penisola.

Oggi la Festa della Mamma è molto più di una semplice ricorrenza sul calendario. È un momento fatto di piccoli gesti: un fiore, una telefonata, un pranzo in famiglia, un abbraccio o un ricordo. Un’occasione per fermarsi e riconoscere il valore di chi, spesso in silenzio, affronta sacrifici, paure e responsabilità senza mai smettere di donare amore.

In una società che corre veloce, questa giornata conserva il potere di riportare al centro gli affetti più autentici. Perché una mamma è spesso il primo sorriso che incontriamo, la mano che ci sostiene nei momenti difficili e la voce che continua a incoraggiarci anche quando diventiamo grandi.

E allora, in questo 8 maggio, il pensiero va a tutte le mamme del mondo: a quelle che stringono la mano dei propri figli, a quelle che li guardano da lontano, a quelle che combattono ogni giorno per la loro famiglia e a quelle che vivono nei ricordi più preziosi. A tutte loro, semplicemente, auguri.