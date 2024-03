Home

Eventi

8 marzo, al Centro Donna un mese di iniziative. Il cartellone degli eventi

Eventi

5 Marzo 2024

8 marzo, al Centro Donna un mese di iniziative. Il cartellone degli eventi

Livorno 5 marzo 2024 – 8 marzo, al Centro Donna un mese di iniziative. Il cartellone degli eventi

Livorno celebra la Giornata Internazionale della Donna con una lunga serie di iniziative organizzate in collaborazione l’Associazione Ippogrifo, l’Associazione Evelina de Magistris, l’Associazione FIDAPA e Sindacato Pensionati CGIL Lega 4 Salviano. Filo rosso degli eventi: il ricordo delle conquiste sociali e politiche delle donne, la lotta contro le discriminazioni e le violenze.

La maggior parte delle iniziative saranno ospitate presso il Centro Donna del Comune di Livorno, in via Strozzi 3, dove domani 5 marzo alle 16.30 il cartellone prenderà il via con l’inaugurazione della mostra “Mani di fata”: borse e gioielli creati a mano da un gruppo di giovani donne livornesi.

M ercoledì 6 marzo

appuntamento al Teatro 4 MORI con la proiezione del film “La voce della libertà” di Mounia Meddaour, un film di denuncia contro l’oppressione del corpo femminile e l’oscurantismo. Presenta l’esperta di cinema Donatella Nesti.

Venerdì 8 marzo

la rassegna tornerà al Centro Donna, che sarà la sede di tutte le successive iniziative. Alle 16.30 sarà presentato il libro: “Le commesse della UPIM”. Sottotitolo: quando il diritto al lavoro per una donna era un obiettivo irraggiungibile. Undici storie, vere o immaginate, che raccontano un universo femminile alle prese con un’epoca di transizione sospesa fra tradizioni paternalistiche, contestazione, movimenti sociali e cambiamenti radicali nelle dinamiche di genere.

Martedì’ 12 marzo

alle 16.30 concerto-spettacolo dedicato al tema della violenza maschile sulle donne composto e ideato dal Maestro Antonio Rolfini, letto da Roberto Gamberoni, accompagnato al pianoforte da Antonio Rolfini e al violoncello da Simone Montanari.

Mercoledì 13 marzo

alle 17 giornata dedicata al ricordo di Liliana Paoletti Buti e realizzata in collaborazione con l’Associazione Evelina de Magistris. Sarà ospite Chiara Ingrao, che presenterà il suo libro “Il resto è silenzio”. Un libro nato durante gli anni della guerra nella ex Jugoslavia e che ripercorrre l’impegno pacifista dell’autrice. Il saggio è stato recentemente ripubblicato perché, ora che la guerra soffia di nuovo sull’Europa, appare tragicamente attuale.

Giovedì 21 marzo

alle 17 Pardo Fornaciari e Matteo Fusaro in un concerto intitolato “Un canto del cigno?”.

Martedì 19 marzo

alle 16.30 concerto del Coro DIAPASON in collaborazione con l’Associazione FIDAPA.

Martedì 26 marzo

alle 17 concerto della pianista Scilla Lenzi.

Mercoledì 27 marzo

alle 17 la scrittrice Viola conti presenta il romanzo “Perché amo solo chi fugge?”.

Martedì 9 aprile

alle 17.00 la Dott.ssa Cristina Pasquini degli Ospedali Riuniti di Livorno sarà ospite dell’incontro “L’osteoporosi nelle donne”, realizzato in collaborazione con il Sindacato Pensionati CGIL Lega 4 Salviano.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin