6 Marzo 2025

Livorno 6 marzo 2025 8 marzo corteo organizzato da Non Una di Meno

Non Una di Meno Livorno organizza per l’8 Marzo 2025 un corteo transfemminista in occasione dello sciopero proclamato da Non Una di Meno e indetto dai sindacati di base

* Lotto * Boicotto * Sciopero *. Contro patriarcato, guerra, povertà, violenza

CONCENTRAMENTO ORE !7:00 in Piazza Grande

PARTENZA CORTEO ORE 17:30

PERCORSO Piazza Grande, Via Cairoli, piazza Cavour, Via Ricasoli, Piazza Attias.

Durante il percorso soste con interventi e performances

Performances, interventi,microfono aperto

* Lotto * Boicotto * Sciopero *

* La nostra rabbia * La nostra forza *

* Ci vogliamo Viv3 e liber3 *

𝐋𝐨𝐭𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 contro la violenza maschile sulle donne e di genere,contro la violenza sistemica e strutturale, contro le guerre e ogni forma di attacco ai nostri corpi, contro il colonialismo e il capitalismo. Lottiamo per i nostri diritti: per un reddito di autodeterminazione universale, contro le molestie sul lavoro, a scuola, ovunque. Lottiamo per il diritto universale alla salute e all’aborto. Lottiamo per il finanziamento dei centri antiviolenza. Lottiamo per un mondo senza frontiere dove le persone possano circolare liberamente.

𝐁𝐨𝐢𝐜𝐨𝐭𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 il consumo dei prodotti e delle marche che supportano il genocidio in Palestina, in Congo, in Rojava e in tutto il mondo. Il consumo non sostenibile che alimenta il cambiamento climatico che consuma il corpo della Terra.

𝐒𝐜𝐢𝐨𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 dal lavoro produttivo, riproduttivo, dai generi e dai consumi. Se le nostre vite non valgono tanto da essere sistematicamente uccis*, violat*, molestat*, sottopagat*, invisibilizzat* noi scioperiamo. Se “il patriarcato non esiste” e non vale la pena investire sulla prevenzione della violenza nelle scuole, noi scioperiamo! Se la violenza sui nostri corpi viene usata per diffondere razzismo e controllo, giustificare zone rosse e una sicurezza fascista, noi scioperiamo!

LOTTA, BOICOTTA, SCIOPERA

8 marzo 2025: sciopero globale contro la violenza maschile sulle donne e di genere

نضال، مقاطعة، إضراب!

نريدنا على قيد الحياة و أحرارًا.

8 مارس/آذار 2025: إضراب عالمي ضد العنف الذكوري ضد النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

نحن نناضل ضد العنف الذكوري ضد النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وضد العنف النظامي والبنيوي، وضد الحروب وأي شكل من أشكال الاعتداء على أجسادنا، وضد الاستعمار والرأسمالية.

نحن نناضل من أجل حقوقنا: من أجل دخل أساسي غير مشروط يسمح بتقرير المصير، وضد التحرش في أماكن العمل، وفي المدرسة، وفي كل مكان. نحن نناضل من أجل الحق العالمي في الصحة والإجهاض. نحن نناضل من أجل تمويل مراكز مناهضة العنف. نحن نناضل من أجل عالم بلا حدود أين يمكن للناس التحرك بحرية.

نحن نقاطع استهلاك المنتجات والعلامات التجارية التي تدعم الإبادة الجماعية في فلسطين والكونغو وروج آفا وفي جميع أنحاء العالم. يؤدي الاستهلاك غير المستدام إلى تأجيج تغيّر المناخ الذي يستهلك جسد الأرض.

نحن نضرب عن العمل الإنتاجي والإنجابي، وعن الأدوار الجندرية و عن الاستهلاك. إذا كانت حياتنا لا تساوي شيئًا تحت القتل الممنهج، والاغتصاب، والتحرّش، والأجور المنخفضة، والإخفاء، فإننا نعلن الاضراب. إذا لم يكن “النظام الأبوي موجودًا” ولم يكن من المجدي الاستثمار في منع العنف في المدارس، فنحن مضربات/ين! إذا تم توظيف العنف على أجسادنا لنشر العنصرية والسيطرة وتبرير المناطق الحمراء والأمن الفاشي، فإننا سنضرب!

نضال، مقاطعة، إضراب

LUCHA, BOICOTEA, SÚMATE A LA HUELGA!

Nos queremos vivas y libres.

8 de marzo de 2025: Paro global contra la violencia machista contra las mujeres y de género

Luchamos contra la violencia machista contra las mujeres y de género, contra la violencia sistémica y estructural, contra las guerras y todas las formas de ataque a nuestros cuerpos, contra el colonialismo y el capitalismo. Luchamos por nuestros derechos: por una renta de autodeterminación universal, contra el acoso laboral, escolar, en cualquier lugar donde ello ocurra.

Luchamos por el derecho universal a la salud y al aborto.

Luchamos por el financiamiento de los centros de atención a la violencia.

Luchamos por un mundo sin fronteras donde las personas puedan circular libremente.

Boicoteamos el consumo de productos y marcas que apoyan el genocidio en Palestina, en Congo, en Rojava y en el resto el mundo.

Boicoteamos el consumo insostenible que alimenta el cambio climático que consume el cuerpo de la Tierra.

Paramos del trabajo productivo, reproductivo, de género y de consumos. Si nuestras vidas no valen siendo sistemáticamente asesinades, violades, acosades, mal pagades, invisibilizades, nosotres paramos.

Si “el patriarcado no existe” y no vale la pena invertir en la prevención de la violencia en las escuelas, nosotres paramos.

Si la violencia contra nuestros cuerpos es usada para difundir racismo y control, justificar zonas rojas y una seguridad fascista, nosotras paramos .

LUCHA, BOICOTEA, SÚMATE A PARO INTERNACIONAL

FIGHT, BOYCOTT, STRIKE!

We want to be alive and free.

March 8, 2025:

General Strike vs male violence against women and gender violence.

We fight against male violence against women and gender‐based violence, against systemic and structural violence, against wars and every form of assault on our bodies, against colonialism and capitalism. We fight for our rights: for a universal self‐determination income, against harassment at work, in schools, everywhere. We fight for the universal right to health and to abortion. We fight for funding for anti‐violence centers. We fight for a borderless world where people can move freely.

We boycott products and brands that support genocide in Palestine, in Congo, in Rojava, and around the world. Unsustainable consumption that fuels climate change—and consumes the body of the Earth.

We strike from productive labor, reproductive labor, gender roles, and consumerism. If our lives aren’t valued enough to avoid being systematically killed, raped, harassed, underpaid, and erased, we strike. If “patriarchy doesn’t exist” and it isn’t worth investing in violence prevention in schools, we strike! If violence against our bodies is used to spread racism and control, to justify red zones and fascist security, we strike!

FIGHT, BOYCOTT, STRIKE!

LUTA, BOICOTE, JUNTE-SE À GREVE

Queremos Viver e ser livres.

8 de março de 2025: greve global contra a violência masculina contra mulheres e de gênero

Lutamos contra a violência masculina contra mulheres e de gênero, contra a violência sistêmica e estrutural, contra as guerras e todas as formas de ataque aos nossos corpos, contra o colonialismo e o capitalismo. Lutamos pelos nossos direitos: por uma renda de autodeterminação universal, contra o assédio no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Lutamos pelo direito universal à saúde e ao aborto. Lutamos pelo financiamento dos centros de atendimento à violência. Lutamos por um mundo sem fronteiras onde as pessoas possam circular livremente.

Boicotamos o consumo de produtos e marcas que apoiam o genocídio na Palestina, no Congo, em Rojava e em todo o mundo. O consumo insustentável que alimenta as mudanças climáticas que consomem o corpo da Terra.

Fazemos greve do trabalho produtivo, reprodutivo, dos gêneros e dos consumos. Se nossas vidas não valem tanto a ponto de sermos sistematicamente assassinades, violades, assediades, mal pages, invisibilizades, nós fazemos greve. Se “o patriarcado não existe” e não vale a pena investir na prevenção da violência nas escolas, nós fazemos greve! Se a violência contra nossos corpos é usada para espalhar racismo e controle, justificar zonas vermelhas e uma segurança fascista, nós fazemos greve!

LUTA, BOICOTE, JUNTE-SE À GREVE

