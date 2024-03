Home

7 Marzo 2024

Livorno 7 marzo 2024 – 8 Marzo, corteo Transfemminista a Livorno: una voce di resistenza e solidarietà

Nel ricordo delle lotte passate e nell’affermazione dei diritti futuri; l’8 marzo 2024 a Livorno si terrà un corteo transfemminista organizzato da Non Una di Meno Livorno. L’evento si svolgerà in concomitanza con lo sciopero proclamato dalla stessa organizzazione e indetto dai sindacati di base.

Il corteo prenderà il via con un concentramento in Piazza Grande alle ore 17:00, per poi iniziare la sua marcia alle 17:30. Il percorso attraverserà le vie principali della città; da Piazza Grande a Via Cairoli, passando per piazza Cavour e Via Ricasoli, per concludersi infine in Piazza Attias. È prevista una serie di soste lungo il tragitto, durante le quali si terranno interventi e performance volte a sensibilizzare e coinvolgere la comunità.

L’obiettivo di questo corteo transcende il mero atto di protesta. Si tratta di un’opportunità per esprimere solidarietà e sostegno alle persone transgender e alle donne, evidenziando le sfide e le discriminazioni che ancora affrontano nella società contemporanea. È un’occasione per celebrare la diversità e promuovere una cultura di inclusione e uguaglianza.

Al termine del percorso, in Piazza Attias, è prevista una conclusione festosa con interventi, musica e balli. Sarà un momento di condivisione e di rafforzamento dei legami comunitari, in cui ognuno potrà contribuire alla costruzione di un futuro più equo e rispettoso delle differenze.

Per coloro che desiderano ulteriori informazioni sull’evento, è possibile visitare la pagina Facebook dedicata, raggiungibile al seguente link: https://fb.me/e/4T17YnG01.

L’8 marzo a Livorno non sarà solo una data nel calendario, ma un momento di incontro e di mobilitazione per tutte le persone che credono nell’importanza della lotta per i diritti e della costruzione di una società più giusta e inclusiva per tutti.

