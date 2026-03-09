8 marzo di protesta nel rugby Old: squadre rinunciano ai punti per dire sì alle donne in campo

Home

9 Marzo 2026

Nel campionato Old di rugby non è prevista la possibilità di schierare rappresentanti del gentil stesso. Negli ultimi tempi, in merito, la FIR ha dato precise direttive agli arbitri, confermando di non poter concedere deroghe al regolamento.

Per protestare contro tale norma, numerose squadre del torneo CTO (Campionato Toscano Old) hanno annunciato alla vigilia del turno di questo weekend – curiosamente coinciso con il trionfale e storico successo dell’Italia sull’Inghilterra e con la ricorrenza della ‘Festa della donna’ – la propria volontà di rinunciare ai punti in palio dei confronti in programma da calendario e di volersi limitare a disputare gare amichevoli.

Al ‘Priami’ di Stagno, l’incontro valido per la sesta giornata del campionato tosco-emiliano di categoria tra i RinoCerotti Livorno (la rappresentativa Old dei Lions Amaranto Livorno, quarta nell’ultimo campionato italiano) e i Sorci Verdi (la squadra pratese che ha colto il titolo tricolore tra i veterani nel 2024) non si è giocato: le due compagini, per scelta, si sono limitate a disputare una sgambata ufficiosa.

In campo, nelle fila dei Sorci Verdi, tre giocatrici; assente, ma solo perchè alle prese con un infortunio, tra i RinoCerotti, Alice Di Domenico.

A ribadire i motivi della protesta, i giocatori si sono presentati con un segno rosso sul volto e alle donne e alle ragazze presenti nell’impianto sono state donati mazzi di mimose.

Questi i giocatori dei RinoCerotti, guidati nell’occasione dall’allenatore-giocatore Erik Mazzotta, protagonisti, sul ‘Priami’ di questa gara dal sapore speciale; Vittorio Abbiuso, Adriano Sampaolo, Gennaro Guerrera, Gabriele Montagnani (due mete), Paolo Ciandri, Lorenzo Busicchia, Emiliano Marchi Emiliano (cap.), Omar Tichetti, Alessandro Chiesa, Antonio Masciullo, Mariano Gambogi, Marco Rava, Andrea Caputo, Andrea Tonelli, Vincenzo Limone, Alessandro Brondi, Paolo Giglio, Mario Della Pina, Marco Lorenzoni (una meta).

