8 marzo, Filcams Flc e Fp proclamano sciopero contro discriminazioni di genere e lavori precari e sottopagati

7 Marzo 2024

8 marzo, Filcams Flc e Fp proclamano sciopero contro discriminazioni di genere e lavori precari e sottopagati

Livorno 7 marzo 2024 – 8 marzo, Filcams Flc e Fp proclamano sciopero contro discriminazioni di genere e lavori precari e sottopagati

Per venerdì 8 marzo Filcams-Cgil, Flc-Cgil e Fp-Cgil indicono uno sciopero per l’intera giornata lavorativa e presìdi a Livorno, Cecina e Piombino contro le discriminazioni di genere, leggi che limitano la libertà di scelta sul nostro corpo e contro lavori sottopagati e precari.

Tre le manifestazioni in programma.

A Livorno alle ore 8 partirà un corteo dal liceo Cecioni (via Galilei) che si concluderà intorno alle ore 9 in piazza Duomo per un presidio che andrà avanti fino alle 11. A Cecina il presidio si terrà dalle 9 alle 11 in piazza Guerrazzi mentre a Piombino dalle 9 alle 11 in piazza Cappelletti. Facciamo un passo avanti contro un sistema che ci vuole sempre un passo indietro!

Segreterie provinciali Filcams-Cgil, Flc-Cgil, Fp-Cgil e Cgil Livorno

