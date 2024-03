Home

8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti di oggi

8 Marzo 2024

Livorno 8 marzo 2024 – 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti di oggi

Numerosi gli appuntamenti in programma oggi, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

“La Giornata Internazionale della Donna non è solo una ricorrenza, ma anche e soprattutto – dichiara la vicesindaco Libera Camici – un’occasione per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora vittime. Riteniamo necessaria una rivoluzione culturale, ed è per questo che la sfida per promuovere l’uguaglianza di genere e la valorizzazione del ruolo femminile rappresenta per noi un impegno quotidiano”.

Due le iniziative organizzate dal Consiglio di Zona 4 per la mattinata: alle ore 10.30, alla presenza dell’assessore al Sociale Andrea Raspanti avrà luogo la consegna di piantine alle signore ospiti della RSA di Coteto mentre, alle ore 11.30, in via Garzelli, nel parco di Collinaia, la vicesindaco con delega alle Pari Opportunità Libera Camici inaugurerà una panchina rossa, contro la violenza sulle donne.

Il programma prosegue nel pomeriggio al Centro Donna del Comune di Livorno (largo Strozzi, 3) dove, alle 16.30, sarà presentato il libro “Le commesse della UPIM”. Sottotitolo: quando il diritto al lavoro per una donna era un obiettivo irraggiungibile. Undici storie, vere o immaginate, che raccontano un universo femminile alle prese con un’epoca di transizione sospesa fra tradizioni paternalistiche, contestazione, movimenti sociali e cambiamenti radicali nelle dinamiche di genere.

L’evento ricade nell’ambito del cartellone predisposto dall’Associazione Ippogrifo in collaborazione con l’Associazione Evelina de Magistris, l’Associazione FIDAPA e il Sindacato Pensionati CGIL Lega 4 Salviano per riflettere sulla condizione femminile nella società contemporanea, il ricordo delle conquiste sociali e politiche delle donne, la lotta contro le discriminazioni e le violenze.

Fra le iniziative di sensibilizzazione messe in campo c’è anche, in serata, l’illuminazione di giallo del Gazebo della Terrazza Mascagni.

