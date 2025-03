Home

7 Marzo 2025

Livorno 7 marzo 2025 8 marzo giovani pallavoliste e calciatori in campo con la maglietta dello Spi-Cgil contro la violenza sulle donne

Giovani atlete e atleti di due squadre di volley femminile e di due squadre di calcio maschile entreranno in campo e faranno il riscaldamento con la maglietta dello Spi-Cgil contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa – organizzata dallo Spi-Cgil lega centro sud Livorno in collaborazione con il Coordinamento donne Spi-Cgil nell’ambito delle celebrazioni per la Festa internazionale della donna – coinvolgerà i calciatori delle squadre Portuale e Valentino Mazzola che sabato 8 marzo alle ore 15 si sfideranno a Livorno presso il campo Marcacci (località Scopaia) nella partita valevole per il campionato juniores regionale girone C. La stessa cosa faranno le pallavoliste under 12 delle squadre Torretta Volley e Ies Mv Tomei che sabato 8 marzo alle ore 18.30 si sfideranno a Livorno presso la palestra Del Chicca (via Dudley 1).

Ringraziamo atlete e atleti e le rispettive società per la loro disponibilità e la loro sensibilità. Per combattere la violenza contro le donne c’è bisogno del contributo di tutti e anche un piccolo gesto può rappresentare un segnale importante e avere un grande valore.