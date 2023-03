Home

8 marzo, il calendario di eventi promossi dalla Cgil provincia di Livorno

6 Marzo 2023

Livorno 6 marzo 2023 – 8 marzo, il calendario di eventi promossi dalla Cgil provincia di Livorno

Anche quest’anno la Cgil – grazie all’impegno delle donne dello Spi-Cgil – promuove una serie di iniziative in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna.

La Cgil sostiene e aderisce al ricco calendario di eventi organizzato dalle donne dello Spi-Cgil provincia di Livorno.

Gli eventi

7 marzo, Castagneto Carducci: Incontro tra il coordinamento donne Spi Cgil e le atlete delle giovanili di pallavolo femminile insieme all’associazione Iaia e in collaborazione con la società sportiva Donoratico Sport.

8 marzo, Marina di Castagneto (piazzetta Ufficio turistico), ore 10: Inaugurazione panchina rossa insieme all’associazione Iaia, Arci, Auser, Anpi, sezione soci Unicoop Tirreno Cecina Donoratico, amministrazione comunale di Castagneto Carducci

8 marzo, Venturina Terme (area fiere), ore 15: Dibattito con la sindaca Alberta Ticciati. A seguire ballo con Alessandro dj e rinfresco

8 marzo, Rosignano Solvay (circolo Arci “Le Pescine”, via E.Fermi), ore 15: “Donne che hanno lasciato un’impronta nella politica italiana (Teresa Mattei, Nilde Iotti, Tina Anselmi)”: dibattito con Anna Maria Biricotti e l’amministrazione comunale, monologhi e letture a cura della compagnia teatrale “I Mattatori”. Al termine buffet

8 marzo, Cecina (teatro E. De Filippo), ore 17: “D’amor cantando. 8 marzo e oltre” spettacolo teatrale de “I poveri ma ganzi” e scuola di danza Holos Dance asd. Ore 18 dibattito “Per eliminare discriminazione e diseguaglianze Otto marzo tutti i giorni”

8 marzo, San Vincenzo (teatro Verdi), ore 15.30: Spettacolo teatrale “Alfonsina, la donna che arriva sempre ultima” organizzato dall’amministrazione comunale

9 marzo, Livorno (museo civico Fattori), ore 16: La guerra “sconosciuta” delle donne in Russia e Ucraina. Lectio magistralis della prof.ssa Antonella Salomoni. Organizzato da Istoreco in collaborazione con Anpi e Coordinamento donne Cgil, con il patrocinio di Comune e Regione

10 marzo, Vada (teatro Ordigno), ore 21: Proiezione del film “Il Matrimonio di Rosa” insieme alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Rosignano M.mo, Auser e associazione culturale Sciarada.

10 marzo, San Vincenzo (saletta Auser), ore 15: Proiezione del film “Il diritto di contare” e rinfresco finale in collaborazione con Auser e Associazione Culturale Sciarada.

12 marzo, San Vincenzo (stadio comunale P.Biagi) ore 10: Partita di calcio Allievi 2006 e consegna magliette contro la violenza sulle donne. Patrocinio dell’amministrazione comunale

18 marzo, Donoratico (tensostruttura via del Fosso) ore 20: Partita di volley femminile di serie C Donoratico Volley vs Folgore San Miniato. Consegna di una maglia con lo slogan “Donne Vita Libertà” in collaborazione con la Asd Donoratico Volley Paradù

24 marzo, Livorno (salone de Il Tirreno viale Alfieri 9), orario da definire: presentazione del libro “Gli animali salvano l’anima”

29 marzo, Livorno (Centro donna, largo Strozzi 3), ore 16.30: Incontro e dibattito “Invisibili spettri. L’autismo e le donne, una realtà ancora oggi poco conosciuta” promosso dalla Lega 4 di Salviano. Interverranno Elena Leoni (neuropsichiatra infantile), Barbara Cerri (logopedista), Rebecca Giaconi (insegnante), Sandra Biasci (presidente Autismo Livorno APS).

Data da definire: Piombino (Caffè letterario di Cittadella): “Questo non è normale”. Presentazione del libro di Laura Boldrini. A seguire apericena

