8 marzo, la Filctem-Cgil Livorno ha consegnato un piccolo contributo allo “sportello Vanessa” di Rosignano contro la violenza di genere

8 Marzo 2023

In vista della giornata dell’8 marzo abbiamo deciso di consegnare un piccolo contributo economico allo “sportello Vanessa” di Rosignano, centro di ascolto per donne vittime di violenza gestito con professionalità e passione dalle volontarie dell’Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze). Lo “sportello Vanessa”, inaugurato lo scorso giugno, è attivato presso la Pubblica Assistenza in via Pel di Lupo 35.

A consegnare il nostro contributo alla responsabile del centro Chiara Bianchi è stato stamani Lorenzo Martini, componente della segreteria Filctem-Cgil provincia di Livorno. Una somma simbolica, con l’auspicio che tante altre persone facciano lo stesso per aiutare questa importante realtà del nostro territorio. Perchè per contrastare la violenza di genere serve l’aiuto di tutti.

Filctem-Cgil provincia di Livorno

