8 Marzo 2024

Livorno 8 marzo 2024 – 8 marzo, Non Una Di Meno corteo in piazza Cavour (Video)

Alcune immagini del corteo Transfemminista a Livorno: una voce di resistenza e solidarietà

Nel ricordo delle lotte passate e nell’affermazione dei diritti futuri; l’8 marzo 2024 a Livorno si tenuto un corteo transfemminista organizzato da Non Una di Meno Livorno. L’evento si è svolto in concomitanza con lo sciopero proclamato dalla stessa organizzazione e indetto dai sindacati di base.

Il corteo ha preso il via con un concentramento in Piazza Grande alle ore 17:00, per poi iniziare la sua marcia alle 17:30. Il percorso ha attraversato le vie principali della città; da Piazza Grande a Via Cairoli, passando per piazza Cavour e Via Ricasoli, per concludersi infine in Piazza Attias. Erano previste una serie di soste lungo il tragitto, durante le quali si sono tenuti interventi e performance volte a sensibilizzare e coinvolgere la comunità.

