8 marzo sciopero generale sindacati di base e Cgil

7 Marzo 2025

Livorno 7 marzo 2025

Le organizzazioni Slai Cobas, Usi Cit, Cub, Usb, con l’adesione di altre sigle sindacali di base, hanno proclamato per sabato 8 marzo (Giornata internazionale della Donna) uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà quasi tutti i comparti del settore pubblico.

Per la stessa giornata di sabato 8 marzo, uno sciopero generale è stato proclamato, a livello regionale, dalla Funzione Pubblica Cgil.

Il giorno dello sciopero non sarà garantita la regolare erogazione dei servizi comunali (quelli che sono aperti anche il sabato).

Per martedì 11 marzo è invece in programma un’assemblea sindacale del personale comunale del settore anagrafico e demografico, e dei servizi cimiteriali. L’assemblea, convocata dalla Cgil, si terrà nella sala sindacale del Palazzo Comunale dalle ore 9 alle ore 11. In concomitanza con l’assemblea non sarà garantita la regolare erogazione dei relativi servizi al pubblico.