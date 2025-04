Home

Politica

80 anni dalla Liberazione, PCI Toscana: per la pace liberiamo l’Italia dalla Nato

Politica

25 Aprile 2025

80 anni dalla Liberazione, PCI Toscana: per la pace liberiamo l’Italia dalla Nato

Livorno 25 aprile 2025 80 anni dalla Liberazione, PCI Toscana: per la pace liberiamo l’Italia dalla Nato

“Nell’80° anniversario dalla Liberazione il Partito Comunista Italiano della Toscana, a fronte di un revisionismo crescente, ricorda l’impegno e il sacrificio delle comuniste e dei comunisti che sulle montagne, nelle carceri, nelle città e nelle fabbriche, e già da prima con una lotta di vent’anni alla dittatura fascista costruirono le basi per la Costituzione repubblicana.

L’anniversario impone, ancora una volta, di domandarsi e domandare cosa rimanga di quella lotta, di quegli ideali, di quei generosi, talvolta inimmaginabili sforzi. Nessuna delle nostre partigiane, nessuno dei nostri partigiani ha combattuto per un paese dove chi lavora continua a vedere morire sull’altare della guerra il proprio diritto alla salute, alla scuola, alla tutela dell’ambiente e dei beni comuni; un paese dove l’attuale governo Meloni e l’“opposizione” guidata dal PD sono in perfetta continuità con il precedente Governo Draghi e con l’ideologia guerrafondaia della NATO; dove si vota il piano di riarmo europeo, si continua a chiudere gli occhi sul genocidio di Gaza, si continua a soffiare sul fuoco della guerra alla Russia e alla Cina.

Ricordare la Resistenza in piena legittimità è lottare contro i folli piani di riarmo, dire no alla NATO, dire no a questa Europa delle banche e degli interessi di pochi, non dei popoli”.

PCI Toscana