Home

Cronaca

80 anni dalla morte di Mascagni: PD Livorno al lavoro per celebrare il Maestro

Cronaca

10 Dicembre 2024

80 anni dalla morte di Mascagni: PD Livorno al lavoro per celebrare il Maestro

Presentata mozione per le celebrazioni dell’80° anniversario della morte di Pietro Mascagni

Livorno 10 dicembre 2024 80 anni dalla morte di Mascagni: PD Livorno al lavoro per celebrare il Maestro

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato una mozione, che verrà discussa sia in Commissione che in Consiglio Comunale, per valorizzare l’80° anniversario della morte di Pietro Mascagni che cadrà esattamente nel 2025. Questa ricorrenza rappresenta un’opportunità unica per rendere omaggio a uno dei figli più illustri della nostra città e per consolidare Livorno come centro culturale di rilevanza internazionale.

“Pietro Mascagni, con il suo genio musicale, ha portato il nome di Livorno nel mondo e continua a rappresentare un simbolo del nostro patrimonio culturale che fin dall’avvio del primo mandato di Luca Salvetti abbiamo voluto fortemente riconoscere per il valore che ha e che merita. L’Amministrazione ha poi trasformato questo indirizzo politico nella vincente esperienza del “Mascagni Festival””.

La mozione propone iniziative ambiziose e condivisibili, come l’istituzione di un comitato organizzativo per la pianificazione delle celebrazioni, la promozione di eventi a Livorno e all’estero ed il coinvolgimento di istituzioni culturali, scolastiche e turistiche per avvicinare nuove generazioni alla figura del compositore.

“Sottolineiamo l’importanza di lavorare in sinergia con il Ministero della Cultura, la Regione Toscana, le ambasciate italiane e gli istituti culturali per dare a questa celebrazione un respiro globale, come avvenuto con il successo delle edizioni precedenti del Mascagni Festival. È fondamentale anche attrarre risorse attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni con partner pubblici e privati per garantire la realizzazione di eventi di qualità.

Inoltre, riteniamo che queste iniziative possano avere un impatto positivo non solo sul piano culturale, ma anche su quello economico e turistico, consolidando Livorno come meta di interesse culturale per visitatori italiani e stranieri.

Il Partito Democratico si impegna affinché il Consiglio Comunale sostenga con forza questa mozione e affinché le celebrazioni del 2025 possano essere un grande successo per Livorno e per la memoria di Pietro Mascagni”.

80 anni dalla morte di Mascagni: PD Livorno al lavoro per celebrare il Maestro