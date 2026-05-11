Home

Eventi

80 anni di voto alle donne, tre incontri a Cecina e Livorno organizzati dalle Donne Democratiche

Eventi

11 Maggio 2026

80 anni di voto alle donne, tre incontri a Cecina e Livorno organizzati dalle Donne Democratiche

Livorno 11 maggio 2026 80 anni di voto alle donne, tre incontri a Cecina e Livorno organizzati dalle Donne Democratiche

A ottant’anni dal diritto di voto alle donne, le Donne Democratiche Livorno organizzano tre incontri pubblici tra Cecina e Livorno dal titolo “Libere, Unite per superare le disuguaglianze”. Un’occasione per utilizzare questo anniversario non solo come ricorrenza storica, ma come opportunità di confronto collettivo sui temi contemporanei che oggi attraversano il dibattito pubblico e culturale del Paese.

Le giornate del 16 (ore 17:30), 25 (ore 21.15) e 30 (ore 17:30) maggio saranno dedicate ad un dialogo aperto con il territorio insieme a rappresentanti istituzionali e protagoniste dell’impegno politico e culturale sui diritti delle donne: Livia Turco, Valeria Valente, Roberta Mori e Cecilia D’Elia, aderenti alla Conferenza delle Donne Democratiche e impegnate in Parlamento e nelle istituzioni sui temi dell’equità, dell’autodeterminazione e della rappresentanza.

Le riflessioni partiranno anche da due libri — Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia (Futura Editrice) e Chi ha paura delle donne (Donzelli Editore) — come strumenti di confronto e discussione con la società civile del territorio, invitata a partecipare attivamente agli incontri. Attraverso un dibattito aperto, l’obiettivo sarà analizzare criticità contemporanee che riguardano il ruolo delle donne, il linguaggio pubblico, il consenso, la libertà e la rappresentazione femminile, provando a costruire insieme possibili percorsi di superamento nella dimensione del dialogo democratico e della partecipazione.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema del consenso nel contesto del contrasto alla violenza di genere, affrontato come nuovo paradigma culturale e sociale capace di promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza dove “no è no” e “sì è sì”.

Le Donne Democratiche vogliono così trasformare l’anniversario degli 80 anni del voto alle donne in un’occasione viva e attuale, capace di connettere memoria, politica e società attraverso il confronto diretto con cittadine e cittadini. Perché la politica si costruisce dal basso, nei territori, ascoltando esperienze, sensibilità e domande che emergono dalla comunità.

Il cambiamento avviene quando le persone partecipano insieme alla vita pubblica e democratica. Molte donne stanno tornando a votare, partecipare e manifestare per difendere i diritti conquistati, creare nuovi spazi di libertà e restare protagoniste della vita del Paese. Gli incontri saranno moderati dalle Donne Democratiche di Livorno e sono aperti a tutte e tutti. A breve i dettagli delle iniziative con le location.

Breve biografia

Livia Turco

Già Deputata e Senatrice della Repubblica, Ministra per la Solidarietà Sociale e Ministra della Salute, protagonista di importanti riforme sociali e civili, da anni impegnata sui temi della cittadinanza, della salute e dell’emancipazione femminile. Presidente della Fondazione Nilde Iotti.

Valeria Valente

Senatrice della Repubblica, già presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, impegnata nella costruzione di politiche contro la violenza sulle donne e per l’educazione al rispetto.

Roberta Mori

Portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, già consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, attiva sui temi delle pari opportunità, della rappresentanza e delle politiche di genere.

Cecilia D’Elia

Senatrice della Repubblica, femminista e storica esponente delle politiche per i diritti delle donne, impegnata sui temi della parità di genere e del lavoro femminile. Già Portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche.