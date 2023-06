Home

80° anniversario del bombardamento del 43, le quattro cerimonie in città

26 Giugno 2023

Livorno 26 giugno 2023 – 80° anniversario del bombardamento del 43, le quattro cerimonie in città

Il prossimo 28 giugno ricorre l’ottantesimo anniversario dal 1943 in cui la città di Livorno subì un pesante bombardamento aereo, che causò la morte di numerosi civili, che cercarono invano riparo, nei rifugi allestiti dal regime fascista.

Da molti anni, nella mattina del 28 giugno, alcuni parenti delle vittime, si ritrovano spontaneamente per ricordare i loro cari.

La commemorazione, con la partecipazione di un rappresentante istituzionale dell’amministrazione comunale, si svolge in quattro punti della città con inizio in via Galileo Galilei, davanti all’Istituto Tecnico Industriale dove, alle 10,15 suonerà l’ancora originale sirena dell’allarme aereo.

A seguire in via Mastacchi 30 con l’apposizione di un mazzetto di fiori alla targa commemorativa. In via delle Sorgenti 236/A il terzo rifugio dove perirono le maestranze di un gommificio, prevalentemente donne. Un cippo ne tramanda la memoria, e per l’ottantesima ricorrenza è stato appositamente restaurato dall’amministrazione comunale.

Infine la cerimonia si concluderà in via Baciocchi 15, presso la targa, all’ingresso interno dell’istituto La Provvidenza. Una particolare commemorazione sarà per CAPONI MARGHERITA, maestra laica, che assieme alle 28 orfanelle bambine e le suore che l’accudivano, il tragico bombardamento del 28 maggio 1943 distrusse l’edificio che le ospitava e ne straziò i corpi.

La cittadinanza è invitata a partecipare

ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti

