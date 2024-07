80° anniversario di Liberazione di Livorno e 81° anniversario della caduta del Regime, tutte le iniziative in città

Home

18 Luglio 2024

Venerdì 19 luglio 80° anniversario della Liberazione di Livorno dal nazifascismo

E giovedì 25 luglio si celebra l’81° anniversario della Caduta del fascismo. Le iniziative collaterali e le modifiche alla viabilità

Livorno, com’è sua tradizione, celebra due giornate storiche legate alla fine dell’oppressione nazifascista sulla città e sull’Italia.

Venerdì 19 luglio, ricorre l’80° anniversario della Liberazione di Livorno dal nazifascismo, in ricordo del 19 luglio 1944, quando i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale, seguiti da reparti della V Armata statunitense, entrarono in quel che rimaneva della città, liberandola dopo un lungo periodo di occupazione e distruzioni.

Giovedì 25 luglio ricorrerà invece l’81° anniversario della Caduta del fascismo. Il 25 luglio del 1943, con l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini, ebbe infatti fine il ventennale regime dittatoriale.

Il Comune di Livorno commemora queste due giornate con una serie di cerimonie e di iniziative collaterali che coinvolgeranno le istituzioni locali e la cittadinanza. Questo il programma, realizzato in collaborazione con ANPI, ANPPIA, ANEI, ANED e ISTORECO:

Venerdì 19 luglio

• alle ore 9.15 al Sacrario del Castellaccio, Onori alla Lapide ai Caduti Partigiani e deposizione corona. Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 in piazza del Municipio per il successivo trasferimento al Castellaccio con pulmino messo a disposizione dall’Accademia Navale;

• alle ore 10 in via Ernesto Rossi, deposizione di una corona al Bassorilievo al Partigiano a cura di ANPI, ANPPIA, ANEI e ANED. Per consentire lo svolgimento della cerimonia in condizioni di sicurezza, venerdì 19 luglio dalle ore 7 fino al termine della cerimonia sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in tutto il tratto di via Ernesto Rossi che va da piazza Cavour a via Magenta, eccetto veicoli autorizzati, con divieto di transito dalle ore 9.45 fino al termine della cerimonia, con viabilità disciplinata da agenti della Municipale; i mezzi del trasporto pubblico che abitualmente percorrono via Ernesto Rossi seguiranno percorsi alternativi;

• alle ore 10.30 a Palazzo Comunale, in Sala delle Cerimonie, saluto del sindaco Luca Salvetti ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine. È prevista una prolusione, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella provincia di Livorno (ISTORECO), tenuta dal dott. Giovanni Brunetti dell’Università di Verona, ricercatore Istoreco.

Alle ore 20 all’arena estiva Fabbricotti (viale della Libertà 31, parco di Villa Fabbricoltti) dibattito sul tema della Resistenza e della Liberazione con Giovanni Brunetti (Univ. Verona, ricercatore ISTORECO) e Stefano Gallo (direttore scientifico della Biblioteca Franco Serantini di Pisa). Coordina Catia Sonetti, direttrice ISTORECO. Seguirà la proiezione ad ingresso gratuito del film “Una questione privata” di Paolo e Vittorio Taviani.

Programma di giovedì 25 luglio

Alle ore 10 di giovedì 25 luglio, anniversario della Caduta del Fascismo, sarà deposta una corona al Monumento ai Perseguitati politici, che si trova nel “Parco Antifascisti e Perseguitati dal fascismo”, nella pinetina di viale della Libertà.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, dalle ore 7 di giovedì 25 luglio fino al termine della cerimonia sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nello slargo di viale della Libertà antistante alla “Pinetina”, eccetto i veicoli dei rappresentanti delle istituzioni e i mezzi militari autorizzati.

Iniziative collaterali del 23 e 24 luglio

Martedì 23 luglio, alle ore 17.30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (in via Roma 234) presentazione del libro di Michele Riondino “Senza Padroni” – Edizioni Gruppo Abele. Sarà presente l’autore, introduce Piero Ferrante (Gruppo Abele di Torino).

Mercoledì 24 Luglio, alle ore 21 all’arena estiva Fabbricotti (viale della Libertà 31, parco di Villa Fabbricoltti) proiezione del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino (biglietto unico euro 3,50). Iniziativa a cura di ANPPIA, la proiezione sarà preceduta da una introduzione di Piero Ferrante (Gruppo Abele di Torino).