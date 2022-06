Home

80 bandiere sul viale Italia con i volti di 11 livornesi famosi

17 Giugno 2022

Lungomare imbandierato: dalla Bellana al moletto di San Jacopo 80 bandiere con i volti di 11 personaggi livornesi di fama internazionale

Livorno, 17 giugno 2022

80 bandiere che raffigurano personaggi livornesi illustri che si sono distinti:

nel mondo dell’arte, della cultura, della musica, dello spettacolo e dello sport, faranno mostra di sé da domani, in occasione del Toscana Pride, sul lungomare dalla Bellana al moletto di San Jacopo.

L’iniziativa del Comune di Livorno ha l’intento di valorizzare e di far conoscere cittadini livornesi di fama internazionale al pubblico che viene da fuori città per gli eventi dell’estate a partire dalla parata.

Raffigurati nelle bandiere sono:

Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni, Giovanni Fattori, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Caproni, Federico Caprilli, Angelica Palli, Piero Ciampi, gli Scarronzoni, Armando Picchi, Nedo Nadi.

Le bandiere, in pvc eco banner bifacciale, materiale adatto per l’esterno e della misura di 80 centimetri per 80, rimarranno appese nei mesi estivi.

