Domenica, 29 aprile sui campi “Maneo” e “Montano”

Circa 800 giovani rugbisti impegnati nel XV Torneo Livorno Rugby

La manifestazione sportiva dedicherà tre Memorial in ricordo di Alessandro Bernini, Elia Maiorano e Guglielmo Prima

Grande rugby giovanile domenica 29 aprile sui campi “Maneo” di via Settembrini e “Montano” di via dei Pensieri per il XV Torneo Città di Livorno, promosso da Livorno Rugby con il patrocinio del Comune di Livorno.

Diventato ormai un classico del rugby labronico, il torneo anche quest’anno viene riservato ai più piccoli ( saranno circa 800), dagli under 6 agli under 12, appartenenti a 16 società provenienti in gran parte dalla Toscana ma anche da altre città italiane.

Il Torneo sarà l’occasione per omaggiare la memoria di Alessandro Bernini, seconda linea della prima squadra del Livorno Rugby e di Elia Maiorano, giovanissima promessa, entrambi prematuramente scomparsi. Il Torneo riserverà un Memorial anche a Guglielmo Prima, allenatore del Rugby livornese scomparso nel dicembre 2016.

Oltre a costituire un momento di gioia e di sport , il torneo vuole mantenere vivo infatti il ricordo di atleti che “hanno passato” la palla troppo presto e di un grande del rugby labronico, Guglielmo Prima, giocatore e allenatore.

“ Sarà una grande manifestazione sportiva per una disciplina bella e amata che va sostenuta – ha dichiarato l’assessore allo sport Andrea Morini in apertura della conferenza stampa di presentazione. “ Il rugby è uno sport di valore – ha aggiunto – ed il torneo in programma riscuote ogni anno maggior successo di partecipazione di squadre, segno evidente dello sforzo della società labronica che ha voglia di crescere”.

“ L’appuntamento di domenica si preannuncia come una miscellanea tra sana competitività e divertimento puro”. Ha aggiunto Giovanni Riccetti , presidente del Livorno Rugby anticipando che per il 2 giugno prossimo è in programma un mini replay della manifestazione con 8 squadre, delle stesse categorie, rappresentati del miglior mondo rugbistico italiano.

Quanto ai tre Memorial che saranno consegnati è stato specificato che :

Il 9°Memorial Alessandro Bernini sarà assegnato alla squadra vincitrice della categoria under 10, in ricordo della seconda linea bianco verde, scomparso a 25 anni di età; dalla stagione 2009 la maglia che indossava nella formazione seniores è stata ritirata in suo onore.

Il 7° Memorial “Il sogno di Elia” sarà assegnato alla squadra vincitrice della categoria under 12 in ricordo di Elia Maiorano , giovanissima promessa scomparso ad appena 13 anni.

Il 2°Memorial Guglielmo Prima sarà invece assegnato al miglior giocatore del torneo in memoria di una vera e propria icona del rugby labronico, giocatore e poi allenatore della prima squadra ma anche della nazionale U20.

Il premio Guglielmo Prima consiste in una scultura lignea realizzata da Valerio Michelucci.

Le società partecipanti saranno, oltre al LIVORNO RUGBY: RUGBY CASALE – CASALE DEL SILE (TV ); RUGBY NOCETO – PARMA; CUS SIENA RUGBY – SIENA; FIRENZE RUGBY 1931 – FIRENZE; FLORENTIA RUGBY ASD – FIRENZE;

GS BELLARIA CAPPUCCINI – PONTEDERA (PI); ASD ETRURIA PIOMBINO RUGBY – PIOMBINO (LI); POLISPOSRTIVA L’AQUILA RUGBY – L’AQUILA; RUFUS SAN VINCENZO – LIVORNO; RUGBY REGGIO YOUNG – REGGIO EMILIA; VASARI AREZZO RUGBY – AREZZO; GOLFO RUGBY SCARLINO – GROSSETO; GISPI RUGBY PRATO – PRATO; ASD RUGBY MILANO – MILANO; RUGBY VAL D’ARDA /FIORENZUOLA – PIACENZA

Questo il programma in dettaglio:

Domenica 29 aprile – mattina e pomeriggio

UNDER 6

Trofeo” LA TRIGLIA”

Presso il Campo “MANEO” di Via Settembrini

(zona La Rosa Livorno)

UNDER 8

Trofeo” CITTA’ DI LIVORNO”

Presso il Campo “MONTANO” di Via dei Pensieri

(zona Stadio Livorno)

UNDER 10

Trofeo” 9° MEMORIAL ALESSANDRO BERNINI”

Presso il Campo “MONTANO” di Via dei Pensieri

(zona Stadio Livorno)

UNDER 12

Trofeo” 7° MEMORIAL IL SOGNO DI ELIA”

Presso il Campo “MANEO” di Via Settembrini

(zona La Rosa Livorno)

FINALI DI TUTTE LE CATEGORIE:

Le finali ( a partire dalle ore 15) e la cerimonia di premiazione si svolgeranno al campo “MONTANO” di via dei Pensieri. In programma una esibizione della Banda dell’Accademia Navale.