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80enne ferita da un’autobus in via Grande, ricoverata con varie fratture. La Municipale acquisisce i video per ricostruire l’accaduto

Cronaca

1 Giugno 2026

80enne ferita da un’autobus in via Grande, ricoverata con varie fratture. La Municipale acquisisce i video per ricostruire l’accaduto

Livorno 1 giugno 2026 80enne ferita da un’autobus in via Grande, ricoverata con varie fratture. La Municipale acquisisce i video per ricostruire l’accaduto

Anziana ferita dopo un incidente con un autobus in via Grande: la Polizia Municipale acquisisce i filmati per ricostruire l’accaduto

Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi in via Grande, dove una donna di 80 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente che ha coinvolto un autobus del trasporto pubblico.

L’anziana è stata soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. Secondo quanto comunicato dalla centrale operativa dell’emergenza sanitaria, la donna sarebbe rimasta “impigliata” nella porta di chiusura del mezzo per poi cadere a terra. Nell’episodio avrebbe riportato la frattura degli arti inferiori.

Sulla dinamica dell’accaduto, tuttavia, restano ancora diversi aspetti da chiarire. Le prime ricostruzioni circolate subito dopo l’incidente risultano infatti discordanti. Da una parte vi sarebbero testimonianze secondo cui l’80enne sarebbe caduta dal marciapiede, dall’altra la versione fornita dal 118 che parla di un coinvolgimento diretto con la porta dell’autobus.

Per fare piena luce sull’episodio sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere presenti a bordo dell’autobus coinvolto e anche quelle di un secondo autobus che si trovava immediatamente dietro al mezzo interessato dall’incidente.

Proprio l’analisi dei filmati potrebbe rivelarsi decisiva per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità. Al momento, infatti, ogni ipotesi resta al vaglio degli agenti, che nelle prossime ore esamineranno il materiale video e raccoglieranno ulteriori testimonianze.