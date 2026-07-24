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Cronaca

83° anniversario della Caduta del fascismo, cerimonia istituzionale e proiezione di un film

Cronaca

24 Luglio 2026

83° anniversario della Caduta del fascismo, cerimonia istituzionale e proiezione di un film

Livorno 24 luglio 2026

Sabato 25 luglio ricorrerà l’83° anniversario della Caduta del fascismo. Il 25 luglio del 1943, con l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini, ebbe infatti fine il ventennale regime dittatoriale.

Il Comune di Livorno commemora questa giornate con una serie di cerimonie e di iniziative collaterali tese a coinvolgere le istituzioni locali e la cittadinanza. Questo il programma, realizzato in collaborazione con ANPI, ANPPIA, ANEI, ANED e ISTORECO:

25 LUGLIO 2026

83° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL FASCISMO

10.00 Monumento ai perseguitati politici-Viale della Libertà (parco Antifascisti e perseguitati del fascismo, zona pinetina) Deposizione di una corona

INIZIATIVE COLLATERALI

ore 21.30 Cinema Arena di Villa Fabbricotti Proiezione del film “A cena col dittatore” di Manuel Gòmez Pereira (Spettacolo a pagamento).

Lo scorso 19 luglio invece si erano svolte le cerimonie istituzionali per la Liberazione di Livorno dal nazifascismo, in ricordo del 19 luglio 1944, quando i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale, seguiti da reparti della V Armata statunitense, entrarono in quel che rimaneva della città, liberandola dopo un lungo periodo di occupazione e distruzioni.

In quella occasione tra l’altro è stata inaugurata ufficialmente la sede dell’Istituto Storico della Resistenza (Istoreco) nell’edificio dell’Orologio dell’ex Cantiere Navale di Livorno.