86enne chiama la polizia: “Mi sento sola”. Gli agenti le fanno compagnia

2 Luglio 2021

Livorno 2 luglio 2021 – 86enne chiama la polizia: “Mi sento sola”. Gli agenti le fanno compagnia

Nella prima serata del giorno 30 giugno 2021, la Polizia di Stato riceveva presso la Centrale Operativa Telecomunicazioni della Questura di Livorno una telefonata da parte di una signora di 86 anni, residente all’interno del quartiere Origine, che, in un periodo dell’anno come l’estate particolarmente critico per gli anziani, sentendosi sola, decideva di trovare conforto con una chiacchierata da parte di una poliziotta che le trasmetteva serenità, vicinanza e supporto.

Poco dopo, veniva inviata sul posto una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, verificate le buone condizioni psicofisiche della persona, prendeva contatti con i familiari della donna a cui, insieme all’interessata, si presentavano i servizi territoriali disponibili, al fine di realizzare una piena e completa presa in carico della situazione.

