86enne contromano in via Firenze, multa e patente ritirata

31 Luglio 2023

Livorno 31 luglio 2023 – 86enne contromano in via Firenze, multa e patente ritirata

Livorno, 31 luglio 2023 – La Polizia Municipale è riuscita questa mattina a bloccare un’auto che percorreva via di Firenze contromano, scongiurando un incidente.

Alle 8.30, una autopattuglia della Municipale stava percorrendo la via Firenze in direzione Nord, quando, poco prima di giungere al sottopasso ferroviario, ha visto una Citroen di colore rosso che stava percorrendo la stessa via Firenze ( strada a due corsie divisa da spartitraffico) in senso contrario di marcia.

Tale condotta stava creando grave pericolo per la circolazione stradale e rischiava di causare uno scontro frontale con un motociclo e con la stessa autovettura della PM.

La pattuglia è riuscita ad intercettare l’auto che circolava contromano, effettuando una manovra molto rischiosa, tale da sbarrare la marcia al veicolo e impedendo un sicuro scontro frontale con il motociclo.

Con grande sorpresa degli agenti la conducente scesa dal veicolo era una donna residente a Livorno di 86 anni, che ha dichiarato di non essersi accorta di aver imboccato contromano la corsia.

Giustificazione non sufficiente per salvarla dalla contestazione dell’art. 143 comma 4 e 12 per la circolazione contromano, che prevede una sanzione pecuniaria di 327 euro oltre al ritiro immediato della patente e la sua trasmissione alla locale Prefettura ai fini della sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi .

