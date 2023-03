Home

8mila euro di multe a un bar e sospensione attività, trovato un lavoratore al nero

24 Marzo 2023

Livorno 24 marzo 2023 – 8mila euro di multe a un bar e sospensione attività, trovato un lavoratore al nero

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del gioco d’azzardo illegale disposti dal Comando Provinciale di Livorno, i Carabinieri Sezione Operativa della Compagnia di Livorno con la collaborazione dei colleghi del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuando mirati servizi unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con lo scopo di verificare la regolarità degli impianti esistenti in alcuni esercizi pubblici e della loro fruizione, anche in relazione alla Legge Regionale n. 57 del 18.10.2013 e successive modifiche in tema di prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico – ludopatia.

I controlli sulla regolarità degli apparecchi automatici di gioco non hanno fatto emergere irregolarità mentre i Carabinieri del NIL hanno elevato due sanzioni al titolare di uno dei bar controllati: una per la presenza di un lavoratore “in nero” e una seconda per la mancata esposizione del “documento di valutazione dei rischi”, per un importo complessivo di oltre 8.000 euro, a cui si è aggiunta la sospensione dell’attività.

30 le persone identificate in 4 esercizi pubblici del capoluogo controllati.

I controlli proseguiranno sia in città che nella provincia.

