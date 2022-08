Home

Bibbona

24 Agosto 2022

La California (Bibbona, Livorno) 24 agosto 2022 – 90 anni di Zootecnia, tutto pronto per la Fiera a La California

Tutto pronto per la 90esima Fiera della Zootecnia, la manifestazione di rilievo regionale che si svolge ogni anno nell’area fieristica de La California: una manifestazione che registra numeri e presenze in continuo aumento, entrata a far parte della comunità e del suo tessuto sociale, economico e culturale.

“Un’edizione, questa, alla quale teniamo particolarmente: un traguardo importante quello delle 90 candeline + 2 anni di stop legati alla pandemia.

L’intenzione è quella di tenere alcuni punti fermi e, al tempo stesso, rinnovarsi in altri, per offrire un prodotto sempre migliore – afferma il Sindaco del Comune di Bibbona, Massimo Fedeli – dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Per il sesto anno consecutivo abbiamo ottenuto la riconferma della Bandiera delle Spighe Verdi, un riconoscimento rivolto ai Comuni rurali attestante l’attenzione che le realtà agricole presenti sul territorio rivolgono all’ambiente che li ospita, nella tutela della biodiversità e nella produzione di prodotti di qualità”.

Si inizia giovedì 25 con la consueta Cena Inaugurale, dedicata alla carne chianina: sarà lo chef Gionata D’Alessi, titolare del ristorante ‘Io Cucino’, a proporre il suo menù per l’occasione.

“Alla riuscita della manifestazione, che ha raggiunto il traguardo dei 90 anni, contribuisce – sottolinea l’Assessore all’agricoltura, Enzo Mobilia – anche la fondamentale presenza e collaborazione di tutte le associazioni ed istituzioni. Il lavoro è stato svolto con passione e caparbietà da parte di tutti.

E’ a loro che vanno i più sentiti ringraziamenti per una collaborazione che dura ormai da anni e che si è rafforzata risultando vincente”.

Venerdì 26;

alle ore 16, è previsto l’arrivo e la sistemazione degli animali, alle 17 l’apertura degli stand enogastronomici della campagna bibbonese e alle 18.30 l’apertura dei mercatini. La giornata di venerdì coincide con l’apertura del Concorso Pubblico ‘Stima il peso del bovino’, a partire dalle 19 mentre la serata sarà animata dall’apertura del ristorante con pasti preparati base di carne chianina e la musica del gruppo musicale ‘Creme Caramel’.

Da sabato 27,

a partire dalle 10, si entrerà nel vivo della manifestazione con la sfilata degli animali e le valutazioni, l’apertura degli stands enogastronomici della campagna bibbonese ed oltre, le degustazioni dei vini del territorio e l’esposizione delle macchine agricole attuali e d’epoca e gli arcieri della Magona.

Appuntamento alle 15.30 con la sfilata degli animali nell’ambito della 12esima mostra regionale dei bovini di razza chianina e alle 17 l’esibizione di agility dog, dog dance e tricks disc dog, degli Arcieri della Magona e dei falconieri mentre la serata sarà animata dalla gara di bocce, il ballo in piazza con musica dal vivo della Max Fabbri band e, in programma alle 21, dallo spettacolo dei cavalli in notturna.

La giornata conclusiva della Fiera, domenica 28,

si apre alle 7 con la gara cinofila per cani da fermo e da cerca, razze continentali e inglesi per continuare, alle 10, con il laboratorio di caseificazione aperto a tutti e il concorso ‘Giovani conduttori’.

Nel pomeriggio, si riprende alle 15.50 con la sfilata degli animali nell’ambito della 12esima mostra regionale dei bovini di razza chianina e il XIV Trofeo Massimo Guerrieri, la rassegna del segugio maremmano e la rievocazione della trebbiatura sull’aia. Una serata all’insegna del divertimento con lo spettacolo di Leonardo Fiaschi direttamente da Tale e Quale show, in programma alle 21.30.

Durante tutte le giornate della fiera, sarà in funzione il ristorante della Fiera, dove sia a pranzo che a cena sarà possibile degustare pasti preparati con carne chianina nonché i prodotti del territorio bibbonese.

