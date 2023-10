Home

90 lavoratori esternalizzati AVR entrano in Aamps, Salvetti: “Giorno significativo e super atteso”

2 Ottobre 2023

Livorno 2 ottobre 2023 – 90 lavoratori esternalizzati AVR entrano in Aamps, Salvetti: “Giorno significativo e super atteso”

Dopo anni di lavoro esternalizzato in AVR e proteste, 90 lavoratori entrano in Aamps. Il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, commenta così:

“Giorno significativo e super atteso, i lavoratori e le lavoratrici dello spazzamento nella città di Livorno entrano in Aamps.

Un percorso non semplice ma sul quale ci siamo impegnati con i sindacati e con l’azienda per arrivare al risultato pieno di oggi. Prima timbratura del cartellino accoglienza e organizzazione del lavoro.

Oltre 90 persone che entrano in azienda dopo anni di lavoro esternalizzato ad Avr e che si aggiungono agli oltre 100 nuovi assunti in Aamps, per un quadro che deve consentire di fare un salto di qualità nel servizio complessivo”.

