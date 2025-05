Home

5 Maggio 2025

90 posti a rischio al call center Konecta: per 1 anno contratti di solidarietà, futuro sempre più incerto

Livorno, 5 maggio 2025

La Cgil Livorno rilancia ai media l’allarme della rsu call center Konecta, dove 90 personeavrebbero a richio il posto di lavoro

“Presso il call center Konecta di Livorno sono a rischio tutti i 90 posti di lavoro poiché a livello nazionale Tim ha deciso di reinternalizzare il servizio clienti 187. Per far fronte a questa crisi – legata alla perdita dell’unico servizio gestito dal call center livornese Konecta – è stato deciso di ricorrere per un anno ai contratti di solidarietà.

Per salvaguardare i 90 posti di lavoro che orbitano sul sito di Livorno è imprescindibile che Konecta individui nel minor tempo possibile una nuova commessa affinché non si arrivi, una volta giunti a termine degli ammortizzatori sociali, a mettere in discussione l’esistenza stessa dell’unità produttiva e conseguentemente l’occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici che da venti anni operano in azienda.

Presso il call center Konecta di Livorno – la cui sede amministrativa si trova in via Firenze – operano in telelavoro 90 dipendenti part-time (per la quasi totalità donne). Questi lavoratori in passato hanno già dovuto affrontare un licenziamento collettivo: si tratta infatti degli ex lavoratori del call center di Guasticce (ex People Care) presso cui negli anni scorsi erano arrivati a lavorare anche cinquecento persone.

L’improvvida decisione di Tim di reinternalizzare il servizio 187 ha messo in crisi anche il call center livornese. Per far fronte a queste difficoltà Konecta ha recentemente aperto una procedura di esodo incentivato volontario per 15 persone che ha fatto registrare un’adesione totale.

Nei giorni scorsi è invece stata raggiunta un’intesa per cercare di tamponare ulteriormente le criticità legate alla perdita della commessa 187: vertici Konecta, segreterie nazionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e rsu hanno infatti siglato un accordo per l’applicazione dei contratti di solidarietà per 12 mesi con decorrenza dallo scorso 2 maggio.

L’orario di lavoro dei dipendenti sarà pertanto drasticamente ridotto (l’intesa prevede un taglio delle ore fino all’80%), generando un impatto drammatico su salari e relativi istituti contrattuali dei lavoratori (per la stragrande maggioranza si tratta di lavoratrici donne che lavorano in part time al 50% e che in condizioni di normalità raggiungono salari da circa 800 euro).

Ci appelliamo ancora una volta alle istituzioni e alla politica affinché raccolgano il nostro grido di allarme. Come Organizzazioni Sindacali chiediamo inoltre a Konecta di agire con tempestività e responsabilità sociale portando da subito sul territorio una nuova commessa scongiurando così possibili perdite di posti di lavoro che sarebbero inammissibili in un territorio come quello livornese attanagliato da anni da una dura crisi occupazionale”.

