11 Giugno 2022

9000 turisti a Livorno, ripartono le crociere ma quanti restano a Livorno?

Livorno 11 giugno 2022

Ieri avevamo pubblicato il commento del Sindaco di Livorno Luca Salvetti a proposito della ripartenza delle crociere e dell’arrivo dei turisti, questo il commento di risposta del consigliere comunale Alessandro Perini (Lega)

“Salvetti annuncia il ritorno delle navi da crociera e automaticamente parla di “ripartenza del turismo a Livorno”.

Ben 9000 croceristi in un giorno, si tratta di una una grande opportunità economica per la nostra città.

Tuttavia sarebbe bello che il Sindaco ci dicesse quanti turisti la città è stata in grado accogliere veramente

Quanti turisti ha trattenuto sul nostro territorio senza fare da piattaforma di lancio per città come Pisa e Firenze.

Come si e preparata l’amministrazione per il ritorno delle crociere e quali servizi offre il Comune a chi arriva (oltre alla fontanella d’acqua e la tenda contro il solo in piazza del Municipio, luogo di partenza dei bus per tutto il resto della Toscana)?

