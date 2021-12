Home

3 Dicembre 2021

Livorno 3 dicembre 2021

90enne derubata in casa da finto carabiniere e finto inquilino

Nella mattinata di ieri volante della polizia veniva inviata in via Macchiavelli per un furto in abitazione.

La richiedente, una donna anziana novantenne, riferiva di aver trovato un uomo al portone di casa che le diceva di essere un vecchio inquilino del palazzo.

L’uomo poi, con una scusa riusciva ad entrare in abitazione della donna.

Successivamente suonavano al campanello e si presentava un uomo che asseriva essere un carabiniere, il quale doveva controllare se avessero rubato in abitazione.

Dopo il controllo i due uomini si allontanavano e l’anziana constatava che i monili in oro e la somma di 800 euro circa che teneva nella cassaforte erano scomparsi.

Vista l’età non ricordava nessun particolare dei rei, agli agenti riferiva soltanto che erano italiani.

