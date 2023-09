Home

25 Settembre 2023

9200 Multe estive a Rosignano, FdI: “il 97% per divieto di sosta e tutto il resto?”

Rosignano (Livorno) 25 settembre 2023 – 9200 Multe estive a Rosignano, FdI: “il 97% per divieto di sosta e tutto il resto?”

“Leggiamo con grande interesse l’articolata presentazione dell’operato della Polizia Municipale dal 1° di giugno al 15 di settembre pubblicata sulla stampa.

Si dovrebbe gioire di tanta sollecitudine legalitaria (9200 verbali in tre mesi), purtroppo i toni trionfalistici sono del tutto fuori luogo e ne diamo di seguito ampia motivazione.

Sorge subito, leggendo numeri e percentuali, un dubbio che diventa domanda:

se il 97% dei verbali riguarda i divieti di sosta vuol dire allora che; tutto il resto è in quasi perfetto ordine, oppure tanti altri comportamenti che meriterebbero interventi e sanzioni non vengono perseguiti e puniti? Perché?

Si potrebbero evidenziare molte criticità, anche gravi, sulle quali si sorvola o si interviene in maniera gravemente insufficiente.

Il Sindaco, gli Assessori ed i Dirigenti responsabili hanno mai notato il mercato, stabile ed abusivo che si tiene da mesi lungo i viali di accesso alle spiagge libere del nostro territorio? Noi ed alcune migliaia di cittadini e turisti lo abbiamo visto benissimo e ci infastidisce almeno quanto una sosta oraria non rispettata.

Hanno mai notato quante macroscopiche violazioni vi siano al Codice della Strada, specialmente lungo l’Aurelia, sia per velocità eccessiva che per guida pericolosa? Perché non si ritirano un po’ di patenti direttamente sul posto organizzando servizi con pattuglie distanziate, colpendo; i reali responsabili e non accontentandosi di lauti incassi?

E le scorribande notturne di motorini smarmittati? Mai viste anche quelle?

La percezione che deriva dalla lettura dei dati pubblicati è che la scelta operata a livello politico dall’Amministrazione, ed attuata dalla Dirigenza, sia quella di cercare facili incassi con il minimo sforzo, evitando il più possibile di impegnarsi in operazioni sicuramente più complicate e meno redditizie.

In tal modo però, a nostro avviso, si tradisce lo spirito che giustifica la stessa esistenza della polizia Municipale, che è quello – nobilissimo – della prevenzione, cioè della “Polizia amica e consigliera dei cittadini” che sanziona (anche i divieti di sosta) quando è necessario, ma lo la fa con parsimonia ed equilibrio.

Sia chiara una cosa: questo non è un attacco alle donne ed agli uomini della nostra Polizia Municipale, prime vittime di scelte politiche ed amministrative sbagliate e per loro penalizzanti.

Anzi è un atto a tutela loro e della loro professionalità”

E’ quanto dichiara Stefano Scarascia Dirigente e Capo Gruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia

