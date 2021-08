Home

Cronaca

95 positivi, Livorno è la pronvincia con il più alto numero di casi dopo Firenze

Cronaca

16 Agosto 2021

95 positivi, Livorno è la pronvincia con il più alto numero di casi dopo Firenze

Livorno 16 agosto 2021

Questi i casi di positività sul territorio toscano con la variazione rispetto a ieri (517 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico).

Sono 72.847 i casi complessivi ad oggi a Firenze (114 in più rispetto a ieri), 23.944 a Prato (38 in più), 24.496 a Pistoia (18 in più), 14.008 a Massa (34 in più), 27.028 a Lucca (54 in più), 31.278 a Pisa (53 in più), 19.240 a Livorno (92 in più), 24.209 ad Arezzo (42 in più), 14.837 a Siena (38 in più), 10.061 a Grosseto (44 in più).

Come possiamo vedere dai dati sopra riportati la situazione odierna per Livorno e la sua provincia non è certamente rosea

Livorno e provincia è un territorio che conta circa 334.000 persone, circa un terzo dell’area metropolitana di Firenze

Il fatto di essere così vicini come numero di contagi a quello di Firenze non è cosa positiva, soprattutto se pensiamo che come popolazione Livorno e provincia hanno un terzo degli abitanti dell’area metropolitana di Firenze

Meno popolazione più contagiati. Facendo un semplice paragone a parità di abitanti con Firenze è come se oggi Livorno e la sua provincia avesse circa 240 nuovi casi contro i 114 di Firenze

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin