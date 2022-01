Home

5 Gennaio 2022

A Befana Aamps ritirerà i rifiuti, gli orari

AAMPS conferma il regolare svolgimento delle attività pur dovendo necessariamente adoperarsi per il “Servizio covid” in progressiva ascesa

Livorno 5 gennaio 2022

AAMPS informa che nella festività di giovedì 6 gennaio il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente nei seguenti termini:

Area Livorno Nord

Carta: servizio attivo la mattina

Area Ardenza – La Rosa

Multimateriale: servizio attivo (mattina)

Area Sant’Jacopo Marradi (utenze con esposizione a mastello)

Organico: servizio attivo (mattina)

Area Vittoria Stazione Zola (utenze con esposizione a mastello)

Organico: servizio attivo (mattina)

Area Livorno est

Indifferenziato: servizio attivo (pomeriggio)

Area Picchianti (utenze con esposizione a mastello)

Indifferenziato: servizio attivo (pomeriggio)

Livorno Sud

Vetro: servizio posticipato al successivo giorno indicato nel calendario

Area Pentagono

Indifferenziato: servizio attivo (sera)

I Centri di raccolta “Picchianti” e “Livorno Sud”, così come il “Centro del riuso creativo”, saranno chiusi e riapriranno venerdì 7/1.

L’Azienda aggiunge che, pur dovendo necessariamente espletare il “Servizio Covid” in progressiva ascesa, sono in corso i recuperi degli itinerari non realizzati nel preannunciato giorno di festa dell’1 gennaio durante il quale è stato riscontrato un significativo incremento nella produzione dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), info@aamps.livorno.it, facebook/APP (“AAMPS Livorno”).

