A Cala De Medici premiati i vincitori del Velista dell’Anno 2025, trionfo di coppia per Giulia Conti e Margherita Porro

25 Maggio 2025

Rosigno Solvay (Livorno) 25 maggio 2025

Ecco chi sono i vincitori del Velista dell’Anno 2025 Special Edition 50 GdV, il premio più ambito della vela italiana, consegnato durante la festa andata in scena sabato sera 24 maggio al Marina Cala de’ Medici. Da Giulia Conti e Margherita Porro a Riccardo De Michele, da Lorenzo Sirena e Alice Dessy a Francesco Graziani e Marta Delli, da Max Bianchi a Tommaso Romanelli.

Rivelati i vincitori del Velista dell’Anno 2025:

il premio più prestigioso della nautica italiana, organizzato e assegnato dal Giornale della Vela dal 1991, per il quale hanno votato oltre 20mila lettori e appassionati. Alla fine delle votazioni, tra i 5 più scelti di ogni categoria, la giuria di merito del Giornale della Vela ha scelto i vincitori.

Il premio Velista dell’Anno Assoluto (colui che ci ha emozionato di più nella stagione) è andato alle due veliste in coppia Giulia Conti e Margherita Porro.

Il premio Velista dell’Anno Passion (chi ha compiuto un’impresa eccezionale, mosso dalla passione) è stato di Francesco Graziani e Marta Delli.

Il premio Velista dell’Anno Owner (all’armatore che ha realizzato qualcosa di grande) è stato vinto da Riccardo De Michele.

Il premio Velista dell’Anno Innovation (chi ha fatto compiere dei passi avanti alla vela) ha visto trionfare Max Bianchi.

Il premio Velista dell’Anno Young (Miglior Under 25 della vela italiana) è stato della coppia Lorenzo Sirena – Alice Dessy.

Il premio Velista dell’Anno Best Stories, ovvero la migliore storia di vela del 2024 scelta dalla redazione de Il Giornale della Vela, ha insignito Tommaso Romanelli.

Infine, il premio Velista dell’Anno Epic alla carriera, per i 50 anni del GdV è stato assegnato a tutti i Velisti dell’Anno, dal 1991 ad oggi. E tantissimi erano i nomi e i volti noti o notissimi presenti di persona alla serata di Marina Cala de’ Medici, tra i quali Torben Grael, Matteo Miceli, Max Sirena, Andrea Mura, Vittorio Bissaro, Marcello Persico, Dario Noseda, Medea Falcioni, Claudio Maletto, Umberto Felci, Giovanni Ceccarelli e Alessandro Vismara.

Cos’, il Velista dell’Anno 2025 sono due veliste: Giulia Conti e Margherita Porro.

Così diverse, così uguali e così vincenti. Due timoniere che all’apparenza avevano poco in comune. La coppia che la vela italiana non si aspettava è stata quella che ha fatto saltare sul divano i tifosi. Margherita Porro e Giulia Conti sono state il mix perfetto per conquistare la Women America’s Cup di Luna Rossa con l’AC40. Uno dei momenti più belli del 2024 della vela italiana. Giulia Conti, romana del 1985, ha preso parte a 4 Olimpiadi e ha collezionato 6 medaglie tra Europei e Mondiali. Margherita Porro, bresciana del 1999, che all’esperienza di Giulia ha affiancato la freschezza, ha navigato in Waszp e in Moth, ma anche Nacra 17 e 49er, un profilo che si è formato con barche volanti.

