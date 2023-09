Home

7 Settembre 2023

Calafuria 6 settembre 2023 – A Calafuria arriva il Carnevale di fine estate, serata in maschera e musica 70-80-90

Se siete alla ricerca di un modo divertente e originale per salutare l’estate, non potete perdervi il Carnevale di fine estate a Calafuria, sulla splendida terrazza sulla scogliera labronica. Dal 7 al 10 settembre 2023, la discoteca Precisamente Calafuria ospiterà una serie di eventi musicali e di animazione per tutti i gusti e le età.

La serata di giovedì 7 settembre, sarà dedicata al revival degli anni ’70, ’80 e ’90, con una serata in maschera. I partecipanti potranno indossare i costumi più colorati e fantasiosi, ispirati ai personaggi e alle mode di quei decenni.

A far ballare il pubblico ci sarà il dj resident @vanninimirco, che proporrà una selezione di brani che hanno fatto la storia della musica pop, rock, disco e dance.

Gli appuntamenti con il divertimento continueranno nei giorni successivi con altri generi musicali e altre sorprese.

Venerdì 8 settembre 2023

ci sarà la 𝘊𝘈𝘓𝘈CALIENTE CLOSING PARTY, l’ultimo infuocato venerdì notte dell’estate. il party 100% reggaeton/urban latin che accende la notte di Calafuria. Sul palco, i dj Only Smile e Lorenzo Della Volpe ti faranno vibrare con i ritmi più caldi del momento

Sabato 9 settembre 2023

torna Love Generation, il party dedicato alle indimenticabili hit degli anni 2000. Ogni sabato notte, un tema diverso per rivivere le emozioni di quegli anni magici. Questa settimana, il tema è “What is love – Haddaway”, in onore della regina del pop che ha fatto sognare milioni di fan. A farvi ballare, il dj Smerling Tomahawk, che vi porterà indietro nel tempo con le sue selezioni

Domenica 10 settembre 2023

invece, lasciati trasportare dalle buone vibrazioni e dalla musica per fare l’amore della Disco Fresco, la serata firmata da @deeplovefactory, il collettivo di dj e produttori che sa come far ballare e sognare il pubblico. La Disco Fresco inizia alle 22 e ti aspetta con una selezione musicale ricercata e raffinata, che spazia dal deep house al nu disco, passando per il soulful e il funky. Se vuoi trascorrere una domenica sera diversa dal solito, vieni a scoprire la Disco Fresco e lasciati conquistare dal suo sound irresistibile

Per info e prenotazione tavoli, potete contattare il numero 3932101052.

La discoteca Precisamente Calafuria si trova in Via del Littorale 248 (Livorno) ed è facilmente raggiungibile in auto

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, tra divertimento, musica e allegria.

