9 Giugno 2023

Livorno 9 giugno 2023 – A Calafuria arriva Wonderland, la discoteca 13-17 anni no alcol, alta sicurezza educazione ed inclusione

Il progetto di discoteca educativa per giovani si chiama “Wonderland“, ovvero “Terra di meraviglie“.

Martedì 20 giugno debutta al locale “Precisamente a Calafuria”. Il format nasce lo scorso anno a Vicopisano e ha molto successo perché promuove valori positivi nel mondo delle discoteche. Il progetto si basa su tre elementi: niente alcol, massima sicurezza e tanta educazione.

“Wonderland“ vuole offrire ai ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni un ambiente sano e divertente. Qui si può ballare, fare amicizia e stare bene senza alcol o altre problematiche. Il progetto dimostra che si può creare un’atmosfera senza rischi e pericoli.

Le serate di questo progetto iniziano a Livorno martedì 20 giugno dalle 21.30 alle 1.30: un luogo accessibile a tutti. Ci sarà il personale educativo a sostenere i ragazzi, offrendo divertimento consapevole. Così si possono ampliare le conoscenze e fare nuovi incontri in sicurezza.

Martedì 13 giugno alle 18 si presenta il progetto di “Wonderland“ a Calafuria. Una bella occasione per i giovani della città e dintorni di divertirsi in un ambiente sicuro e responsabile. La discoteca educativa vuole anche inserire i ragazzi con disabilità in un contesto spesso sconosciuto come quello degli eventi serali. Promuove e incoraggia una cultura del divertimento sano tra i giovani

