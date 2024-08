Home

20 Agosto 2024

Livorno 20 agosto 2024 – A Castiglioncello arriva Fiorella Mannoia con “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”

Partito con una doppia straordinaria anteprima tra le secolari mura delle Terme di Caracalla, il nuovo tour di Fiorella Mannoia “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” arriva in Toscana con due imperdibili appuntamenti: venerdì 23 agosto sarà a La Versiliana a Marina di Pietrasanta (concerto sold out), mentre sabato 24 agosto farà tappa al Castello Pasquini di Castiglioncello in occasione del Castiglioncello Festival.

Nel tour, che la vede accompagnata per la prima volta live da un’orchestra sinfonica, l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi, l’artista romana ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e, per proporre la massima varietà di espressione, riarrangiati da prestigiosi maestri: Valeriano Chiaravalle, Alterisio Paoletti, Clemente Ferrari, Emanuele Bossi, Stefano Zavattoni e Pippo Caruso.

Da “Caffe nero bollente” a “Quizas Quizas Quizas”, da “Che sia benedetta” a “Sally”; nella set list non mancheranno anche i brani più recenti come l’ultimo singolo estivo in collaborazione con Michele Bravi “Domani è Primavera” e “Mariposa”. La canzone, che si è aggiudicata il Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024 e il Premio Elsa Morante, è stata la scintilla da cui è partito l’intero progetto, diventato un manifesto dell’orgoglio di esser donna ispirato alla storia delle sorelle Mirabal, raffigurate simbolicamente nella scenografia dei nuovi live da tre farfalle colorate.

Oltre all’orchestra, con Fiorella Mannoia sul palco: Carlo Di Francesco (percussioni e direzione artistica), Raul Scebba (percussioni), Sebastiano Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso e contrabasso), Massimiliano Rosati (chitarre).

L’emozionante tour di Fiorella Mannoia proseguirà anche in autunno nella atmosfera intima e suggestiva dei teatri, con un’imperdibile anteprima l’11 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I biglietti per “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Di seguito le prossime date:

21 agosto – GAETA – Arena Virgilio

23 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) – La Versiliana Festival

24 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) – Castiglioncello Festival- Castello Pasquini

30 agosto – MACERATA – Sferisterio

31 agosto – CATTOLICA (RN) – Arena Della Regina

3 settembre – PIEDIMONTE MATESE (CE) – Arena Matese

5 settembre – VICENZA – Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori

6 settembre – BRESCIA – Brescia Summer Music – Piazza Della Loggia

7 settembre – VERONA – VenerAzioni Arte al Femminile- Teatro Romano

